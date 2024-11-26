Дефицит этих витаминов приводит к боли в ногах: доктор раскрыл секрет

Дефицит определенных витаминов может проявляться отечностью и болями в ногах. Доктор рассказал, какие симптомы нельзя игнорировать и как решить проблемы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает YouTube-канал американского врача Эрика Берга.

Боль в ногах. Фото: из открытых источников

Врач назвал список распространенных признаков заболевания, проявляющихся из-за дефицита определенных витаминов.

Первый и самый распространенный – онемение ног. По словам медицинского эксперта, периферическая нейропатия может проявляться онемением или жжением в стопах из-за низкого уровня витамина В1.

"Жирорастворимая форма витамина В1 может помочь", — говорит он.

Согласно данным, периферическая нейропатия развивается, когда нервы конечностей повреждены. Следует обратиться к врачу, если возникает боль, покалывание или потеря чувствительности в стопах, потеря равновесия или слабость.

Второй признак – синие пальцы. Если вы обнаружите, что пальцы на руках или ногах становятся синими, симптомы могут быть связаны с чрезмерной активностью симпатической нервной системы.

"Это часто лечат с медицинской точки зрения с помощью блокаторов кальциевых каналов. Магний является естественным блокатором и основным регулятором кальция внутри клеток. Магния глицинат является наиболее усвояемой формой магния", — объясняет он.

Третий признак – судороги ног, стоп, литок являются одними из первых признаков дефицита магния. Женщинам в возрасте от 19 до 64 лет требуется 270 мг магния в день, а мужчинам — 300 мг.

Можно принимать добавки, но чрезмерное употребление может быть вредным. Прием высоких доз магния (более 400 мг) в течение короткого времени может вызвать диарею.

Обычно можно получить все необходимое количество магния из рациона, поскольку шпинат, орехи и хлеб являются хорошим источником магния.

Четвертый признак – заменение цвета голеней и стоп. Это часто может быть вызвано проблемами кровообращения. Тромбоз глубоких вен — это состояние, при котором образуются тромбы в венах голеней. Это может привести к задержке жидкости и изменению цвета голеней и стоп.

Симптомы могут включать пульсирующую боль при ходьбе или вставании, отек, "теплая кожа вокруг болезненного участка", красная или потемневшая кожа является болезненной областью, а также отечные вены.

При таких симптомах следует немедленно обратиться к врачу.

Также стоит серьезно отнестись к боли в большом пальце ноги, что обычно является симптомом подагры, вызванной избыточным количеством мочевой кислоты. Уменьшение оксалатов в рационе иногда может решить эту проблему.

Читайте также на портале "Комментарии" - топ традиционных методов лечения, которые очень вредны.



