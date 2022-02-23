Четыре продукта, которые помогают настроить память

Чтобы организм получал все необходимые ему полезные вещества нужно хорошо питаться. Предлагаем вам подборку продуктов, которые полезны для здоровья в целом и работы мозга в частности. Для улучшения работы мозга важно выбирать качественные органические и, самое главное, свежие продукты питания. При этом нельзя забывать и о чистой питьевой воде, пишет korzinka. Крупы. Важное питание для мозга – продукты, содержащие лецитин: пророщенное зерно, бобовые, овсяная и ячневая крупа, белокочанная капуста и свежий апельсиновый сок.

Витамин. Фото: https://maximum.fm

Яйца. В частности, яичный желток. Кроме белков и витаминов, в нем есть особое вещество под названием холин, которое также улучшает память.



Цитрусовые. Они содержатся не только антиоксиданты, но и железо, необходимые для нормального функционирования мозга.



Какао и черный шоколад. В бобах какао содержатся флавоноиды (естественные антиоксиданты), полезные для кровообращения и работы мозга. Кроме того, небольшое количество какао и шоколада помогает улучшить настроение. Примечание: это касается только черного шоколада с содержанием какао, так как в белом какао не содержится.

Напомним, недостаток памяти на смартфоне — проблема, с которой сталкивается большинство пользователей, даже с большими объемами хранилищ. И чтобы переполненная память не начала тормозить работу гаджета, эксперты рассказали, что ее можно очистить с помощью простой комбинации цифр. Этим способом попытаться воспользоваться может каждый, но специалисты предупреждают, что сработать он может не на каждой модели смартфона.

Перед тем, как начать, нужно проверить и записать количество свободных мегабайтов памяти, чтобы после процедуры сравнить эту цифру. Итак, зайдите в меню "Настройки" — "Обслуживание устройства" — "Память". Далее необходимо открыть скрытое меню SysDump, а для этого наберите на смартфоне комбинацию цифр и символов — *#9900#. После этого, на экране гаджета должно открыться системное меню и в нем выберите пункт Delete dumpstate/logcat.











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