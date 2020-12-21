Чем грозит дефицит фолиевой кислоты в организме

Чтобы организм правильно функционировал его необходимо пополнять разными витаминами и полезными веществами, одним из которых является фолиевая кислота. Она играет важную роль в синтезе клеток крови и выполняет множество других функций, поэтому не допускайте ее дефицита. В противном случае вас ожидает ряд неприятных проблем.

к чему приводит дефицит фолиевой кислоты / фото: depositphotos

Язвочки во рту и опухший язык

Если вы заметили эти симптомы, значит дефицит фолиевой кислоты в организме значителен и его ни в коем случае нельзя игнорировать. Из-за нехватки красных кровяных телец вы также можете испытывать боль при глотании или мучиться стоматитом.

Проблемы с пищеварением

Первыми признаками дефицита фолиевой кислоты являются проблемы с пищеварением, в частности, тошнота, дискомфорт и боль в животе, диарея и другие нарушения. Не стоит игнорировать этот "звоночек" организма!

Бледная кожа

Еще один признак, указывающий на то, что организму не хватает этого элемента. Дело в том, что гемоглобин, который содержится в красных кровяных тельцах, отвечает за доставку кислорода в ткани организма. Но когда телу не хватает фолатов, кровяные тельца не вырабатываются в нормальном количестве, так же, как и гемоглобин, а значит ваша кожа может стать бледной, а мышцы слабыми.

Когнитивные нарушения

Фолиевая кислота благоприятно действует на нервную систему, но при ее дефиците в организме человек может впасть в депрессивное состояние, начнет жаловаться на проблемы с концентрацией внимания, памяти, а также станет более раздражительным и неврным.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как правильно принимать фолиевую кислоту при беременности.

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