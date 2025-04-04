Больше не вспомните о запорах: какой фрукт очень полезен для вашего кишечника

Регулярное употребление киви способствует нормализации работы кишечника без лекарства и дискомфорта.

Киви. Фото: из открытых источников

Первое полезное свойство киви состоит в том, что этот фрукт содержит много клетчатки.

Исследования показали, что употребление двух киви ежедневно было сопоставимо с приемом псиллиума – известной пищевой добавки с клетчаткой. Именно она помогает тем, кто страдает от запоров.

Киви является прекрасным источником клетчатки, содержащей 5 граммов в одной чашке. Клетчатка помогает кишечнику регулярно опорожняться. Кроме общего содержания клетчатки, киви является источником как растворимой, так и нерастворимой клетчатки. Оба типа способствуют хорошему пищеварению.

Отмечается, что киви содержит особый тип фермента под названием актинидин, который помогает расщеплять белок. Он также обладает легким слабительным эффектом, ускоряя движение пищи через желудочно-кишечный тракт.

Увлажнение имеет важное значение для борьбы с запорами, особенно при увеличении общего потребления клетчатки. При потреблении большого количества клетчатки важно увеличить содержание воды, чтобы облегчить опорожнение.

Питьевая вода – это важный способ увлажнения, но некоторые продукты тоже могут быть источником воды.

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Арбуз содержит высокую концентрацию цитрулина – аминокислоты, которая в организме превращается в аргинин. Аргинин, в свою очередь, способствует выработке оксида азота, что расширяет кровеносные сосуды и улучшает кровообращение. Этот процесс подобен действию некоторых препаратов для лечения эректильной дисфункции, поскольку улучшенный кровоток к половым органам способствует лучшей эрекции. Исследование, опубликованное в журнале "Urology", показало, что дополнительный прием L-цитрулина может улучшить эректильную функцию у мужчин с легкой эректильной дисфункцией.



