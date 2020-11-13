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«Зимние» страхи будущих мам

Беременность в зимний период может показаться неприятной, но минусовой температуры воздуха есть много своих плюсов! Вот три причины, чтобы начать любить холодную погоду.

сегодня, 14:01
Автор:

Седлецкая Татьяна


«Зимние» страхи будущих мам

Фото: erinwallis.com

"На улице очень холодно!"

Беременность естественно поднимает ваш внутренний термостат — это означает, что вы останетесь в тепле, даже когда холодно. Холодная погода часто является огромным плюсом, особенно в конце беременности, так как не дает женщинам чувствовать себя перегретыми.

"Постоянное пребывание в закрытых помещениях сводит меня с ума!"

Да, холод и снег могут заставить вас подолгу не выходить из дома. Но посмотрите на это с другой стороны — погода соответствует вашим гнездовым инстинктам — вы можете много сделать: организовать свой дом, подготовить место для ребенка, отсортировать детские вещи, освободить в шкафах больше места и т.д.

"Я не могу заниматься спортом на свежем воздухе!"

Врачи советуют будущим мамам использовать здравый смысл при выборе зимней деятельности. Помните, что беременность — не время для новых спортивных экспериментов и рекордов, но дыхательные и кардио упражнения хороши и полезны для вас в этот период.

Существует также много упражнений, которые вы можете делать в помещении, чтобы получить рекомендуемую для вас ежедневную дозу физической активности. Упражнения помогут вам поддерживать здоровый вес и чувствовать себя лучше,  а также спорт подарит вам столь необходимый импульс энергии.  


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