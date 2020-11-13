«Зимние» страхи будущих мам

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Седлецкая Татьяна
Фото: erinwallis.com
"На улице очень холодно!"
Беременность естественно поднимает ваш внутренний термостат — это означает,
что вы останетесь в тепле, даже когда холодно. Холодная погода часто является
огромным плюсом, особенно в конце беременности, так как не дает женщинам
чувствовать себя перегретыми.
"Постоянное пребывание в
закрытых помещениях сводит меня с ума!"
Да, холод и снег могут заставить вас подолгу не выходить из дома. Но
посмотрите на это с другой стороны — погода соответствует вашим гнездовым
инстинктам — вы можете много сделать: организовать свой дом, подготовить место
для ребенка, отсортировать детские вещи, освободить в шкафах больше места и
т.д.
"Я не могу
заниматься спортом на свежем воздухе!"
Врачи советуют будущим мамам использовать здравый смысл при выборе зимней деятельности. Помните, что беременность — не время для новых спортивных экспериментов и рекордов, но дыхательные и кардио упражнения хороши и полезны для вас в этот период.
Существует также много упражнений, которые вы можете делать в помещении, чтобы получить рекомендуемую для вас ежедневную дозу физической активности. Упражнения помогут вам поддерживать здоровый вес и чувствовать себя лучше, а также спорт подарит вам столь необходимый импульс энергии.
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