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Второй триместр беременности - когда необходимо посетить гинеколога

Во время второго триместра вы будете посещать своего лечащего врача один раз в четыре недели, если у вас нет определенного состояния или осложнений, которые требуют более частых проверок

сегодня, 11:12
Автор:

Седлецкая Татьяна

Вот что вы можете ожидать от своих визитов к гинекологу с 14 до 27 недели беременности.

Второй триместр беременности - когда необходимо посетить гинеколога

Беременная у врача. Фото: o-krohe.ru

Ваш доктор задаст вам конкретные вопросы:

- Испытываете ли вы тошноту?

- Вы уже чувствуете движение ребенка? Как часто ребенок двигается?

- У вас были какие-либо вагинальные кровотечения или пятнистость?

- Чувствуете ли вы какие-либо схватки?

Ваш вес

Сколько килограмм вы должны набрать, будет зависеть от вашего роста и веса до беременности, а также от того, является ли ваша беременность многоплодной или нет.  

Проверка давления и другие исследования 

Протеин в моче может быть признаком инфекции мочевыводящих путей, а высокое кровяное давление — признаком преэклампсии. Часто бывает, что во время беременности в моче содержится небольшое количество сахара, но если у его количество выше допустимой нормы, ваш доктор проведет ряд анализов, чтобы исключить такие заболевания, как гестационный диабет.

Сердцебиение вашего ребенка

Проверка сердечного ритма вашего ребенка станет регулярной частью каждого предродового визита.

Физический осмотр

Начиная с середины беременности, ваш доктор будет использовать сантиметровую ленту для измерения окружности вашего живота, расстояния между лобковой костью и верхней частью матки, чтобы оценить темпы роста вашего ребенка.

Обсуждение процедур, тест на глюкозу и другие анализы

Во время приема ваш доктор также обсудит с вами скрининг и диагностические тесты. В период 24 — 28 недель беременности вы должны будете пройти скрининг на глюкозу, чтобы исключить такое заболевание как диабет.

Вы хотите узнать пол будущего ребенка? Многие врачи назначают детальное УЗИ на срок между 16 и 20 неделями, часто в это время пол ребенка уже можно определить.

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Источник: https://www.parents.com/pregnancy/stages/2nd-trimester-tests/
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