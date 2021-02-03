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Вся правда о вашем теле после родов

Беременность, схватки и роды - ваше тело пережило многое за последние 9 месяцев, но ваш организм начнет быстро восстанавливаться и приходить в норму

сегодня, 15:53
Автор:

Седлецкая Татьяна

Первая неделя после родов – время, чтобы максимально отдохнуть и восстановиться, совмещая заботу о новорожденном ребенке.

Вся правда о вашем теле после родов

Тело после родов. Фото: rebenok.by

Вагинальное кровотечение начинается сразу после родов и длится 4-6 недель. Обычно кровотечение уменьшается в первые недели и меняет цвет от ярко-красного до красно-коричневого. Кровотечение может увеличиться в течение короткого времени, когда вы кормите грудью или гуляете.  

Вероятно, у вас также возникнут боли или дискомфорт, связанные с:

- вагинальным рождением ребенка, потому что мышцы и нервные окончания вокруг промежности растянуты и травмированы;

- операцией кесарево сечение из-за хирургического разреза в нижней части живота;

- послеродовым сокращением матки;

- чувствительной грудью и сосками, так как прибывает молоко и малыш только приспосабливается к грудному вскармливанию.

Ослабление боли после вагинального рождения

Существует несколько вещей, которые способны облегчить боль, отечность, кровоподтеки и дискомфорт в промежности после вагинального рождения:

- поместите пакеты со льдом на пострадавший участок на 10-20 минут.

- примите обезболивающее лекарство для облегчения боли.

- держите область чистой и принимайте душ ежедневно.

Ослабление боли в груди и сосках

Боль в сосках и чувствительная грудь является особо распространенной проблемой в первую неделю после родов, когда вы и ваш ребенок приспосабливаетесь к кормлению грудью.

- Попросите помощи у вашей акушерки, медсестры по уходу за ребенком или консультанта по лактации, пока вы находитесь в роддоме, чтобы вас научили правильно прикладывать младенца к груди.

- Прохладная влажная ткань поможет облегчить отечность груди между кормлениями. Теплая ткань будет стимулировать приток молока.

- Попробуйте мягко массировать полную грудь.

- После каждого кормления используйте в качестве крема для сосков несколько капель своего молока.

Ранее "Комментарии" писали — 41 неделя беременности — норма или патология.


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Источник: https://www.parents.com/pregnancy/my-body/postpartum/new-mom-gets-real-about-what-really-happens-after-childbirth/
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