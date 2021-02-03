Вся правда о вашем теле после родов

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Седлецкая Татьяна
Первая неделя после родов – время, чтобы максимально отдохнуть
и восстановиться, совмещая заботу о новорожденном ребенке.
Тело после родов. Фото: rebenok.by
Вагинальное кровотечение начинается сразу после родов и
длится 4-6 недель. Обычно кровотечение уменьшается в первые недели и меняет
цвет от ярко-красного до красно-коричневого. Кровотечение может увеличиться в
течение короткого времени, когда вы кормите грудью или гуляете.
Вероятно,
у вас также возникнут боли или дискомфорт, связанные с:
- вагинальным рождением ребенка, потому что мышцы и нервные
окончания вокруг промежности растянуты и травмированы;
- операцией кесарево сечение из-за хирургического разреза
в нижней части живота;
- послеродовым сокращением матки;
- чувствительной грудью и сосками, так как прибывает
молоко и малыш только приспосабливается к грудному вскармливанию.
Ослабление
боли после вагинального рождения
Существует
несколько вещей, которые способны облегчить боль, отечность, кровоподтеки и
дискомфорт в промежности после вагинального рождения:
- поместите пакеты со
льдом на пострадавший участок на 10-20 минут.
- примите обезболивающее
лекарство для облегчения боли.
- держите область чистой
и принимайте душ ежедневно.
Ослабление боли в груди и сосках
Боль в сосках и
чувствительная грудь является особо распространенной проблемой в первую неделю
после родов, когда вы и ваш ребенок приспосабливаетесь к кормлению грудью.
- Попросите помощи у
вашей акушерки, медсестры по уходу за ребенком или консультанта по лактации,
пока вы находитесь в роддоме, чтобы вас научили правильно прикладывать младенца
к груди.
- Прохладная влажная
ткань поможет облегчить отечность груди между кормлениями. Теплая ткань будет
стимулировать приток молока.
- Попробуйте мягко
массировать полную грудь.
- После каждого
кормления используйте в качестве крема для сосков несколько капель своего молока.
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