Война в Украине повысила показатель преждевременных родов, - NYT

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Белоокая Ира
Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на статью New York Times (NYT).
Война оставляет негативный след на здоровье украинок. Иллюстративное фото
По информации ресурса, медики предупреждают о резком увеличении проблем со здоровьем у беременных женщин, таких как преждевременные роды.
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Как отметила главный врач одной из больниц Николаева, течение беременности – стало тяжелее.
По ее словам, количество кесаревых сечений и преждевременных родов в этой больнице увеличилось на 5%. Поэтому медики прилагают все усилия, чтобы отвлечь внимание пациентов от ужасов войны. В Николаевской больнице даже для этого испытывают различные специальные техники. Большинство из них применяются впервые.
Напомним, "Комментарии" писали, — Почему все больше женщин вступают в ряды ВСУ. За период полномасштабного вторжения количество женщин, вставших на оборону Украины, увеличилось вдвое. Более 60 тысяч женщин стоят в защите Украины. Более 42 тысяч из них — женщины-военнослужащие. Эта цифра постоянно растет, ведь в ответ на агрессию России значительное количество украинских женщин присоединилось к рядам Вооруженных Сил Украины.
Читайте на сайте "Комментарии", - Беременные россиянки массово едут в Аргентину: стало известно, зачем. За последний год в Аргентину приехало около 10 500 беременных россиянок.
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