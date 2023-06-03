Война в Украине повысила показатель преждевременных родов, - NYT

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на статью New York Times (NYT).



Война оставляет негативный след на здоровье украинок. Иллюстративное фото

По информации ресурса, медики предупреждают о резком увеличении проблем со здоровьем у беременных женщин, таких как преждевременные роды.

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"Дети, рожденные раньше срока, более склонны к развитию респираторных, неврологических и пищеварительных осложнений. Родившиеся очень преждевременно могут иметь серьезные проблемы с физическим и психическим здоровьем", — отмечается в материале.

Как отметила главный врач одной из больниц Николаева, течение беременности – стало тяжелее.

"Обычно рождение нового человека – это счастье, а сейчас – тревога", — добавила Людмила Солоджук.

По ее словам, количество кесаревых сечений и преждевременных родов в этой больнице увеличилось на 5%. Поэтому медики прилагают все усилия, чтобы отвлечь внимание пациентов от ужасов войны. В Николаевской больнице даже для этого испытывают различные специальные техники. Большинство из них применяются впервые.

Напомним, "Комментарии" писали, — Почему все больше женщин вступают в ряды ВСУ. За период полномасштабного вторжения количество женщин, вставших на оборону Украины, увеличилось вдвое. Более 60 тысяч женщин стоят в защите Украины. Более 42 тысяч из них — женщины-военнослужащие. Эта цифра постоянно растет, ведь в ответ на агрессию России значительное количество украинских женщин присоединилось к рядам Вооруженных Сил Украины.

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