В Крыму не будут делать аборты в частных клиниках: причина

Частные клиники в аннексированном Крыму сообщили об отказе от проведения абортов. Соответствующее уведомление передано в так называемый "Минздрав" полуострова. Об этом сообщают "Комментарии".

Российские власти пытаются ограничить аборты

"Искусственное прерывание беременности в Крыму будет проводиться только в государственных медорганизациях", — говорится в сообщении оккупационного ведомства.

По словам подконтрольного российским властям главы крымского Минздрава Константина Скорупского, ранее руководителям коммерческих клиник было предложено отказаться от проведения абортов, чтобы внести вклад в улучшение демографической ситуации в стране. Ведомство также отмечает, что в госклиниках женщинам, решившим прервать беременность, будут рассказывать об имеющихся мерах соцподдержки. Пациенток будут отправлять "на психологическое доабортное консультирование", передает "Радио Свобода".

Ранее в России на официальном уровне заговорили о необходимости ограничить доступ женщин у абортам. Причиной такого решения стали негативные демографические показатели страны. РФ смогла их несколько подкорректировать лишь за счет аннексии украинских регионов в 2022 году. Тем не менее, общий демографический тренд России остался прежним — рождаемость падает, а смертность возрастает. Для его коррекции власти намерены ограничить доступ к препаратам по прерыванию беременности, а также ограничить аборты. В последний раз такое решение на постсоветском пространстве принималось при Сталине, что дало кратковременный эффект роста показателей рождаемости.

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