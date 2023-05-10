В Британии родились дети от трех родителей

После того, как правительство Британии в 2015 году одобрило новаторскую методику для создания "ребенка от трех родителей", в стране благодаря этому способу искусственного оплодотворения родились уже несколько детей. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Би-би-си.

Схема трехстороннего ЭКО

Как сообщает Guardian со ссылкой на Британское управление по эмбриологии и искусственному оплодотворению, таких младенцев было меньше пяти.

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Революционный способ трехстороннего ЭКО разработали ученые в университете Ньюкасла. Он называется "митохондриальная заместительная терапия" и позволяет предотвратить неизлечимые генетические нарушения у детей, когда их матери являются носителями митохондриальных заболеваний. Этот способ искусственного оплодотворения предполагает использования всего 0,1% ДНК донора-женщины, в связи с чем ученые настаивают, что у ребенка только два родителя, а не три. Речь идет о соединении митохондрий из яйцеклетки здоровой женщины-донора с ядром из яйцеклетки матери ребенка.



У митохондрий есть своя собственная ДНК, но, как настаивают ученые, она не влияет на внешность или другие личностные характеристики будущего младенца. Поэтому несмотря на наличие донорских митохондрий, ребенок будет похож только на родителей.

Дефекты митохондрий в клетках матери приводят к рождению детей с тяжелейшими заболеваниями: они могут страдать нарушением функций головного мозга, мускульной дистрофией, пороками сердца и слепотой.

Как объяснял в интервью Би-би-си профессор Даг Тернбулл, возглавивший исследования в Университете Ньюкасла, в самых критических случаях дети с этими заболеваниями умирают в первые 48 часов жизни.

"Но это редкость. Чаще мы десятилетиями наблюдаем людей с высокой степенью инвалидности", — добавил профессор.

Во время трехстороннего ЭКО из оплодотворенной яйцеклетки матери извлекают ядро и пересаживают его в оплодотворенную донорскую клетку со здоровыми митохондриями, из которой предварительно было удалено ее ядро.

Ранее ученые из Ньюкасла предупреждали, что существует риск "реверсии" в случае, если какие-то из дефективных митохондрий матери все-таки окажутся в конечной яйцеклетке, и впоследствии их число возрастет.

В результате самый первый младенец в мире, зачатый этим способом, появился на свет в Мексике благодаря процедуре, проведённой в США. Он родился у женщины из Иордании, являвшейся носителем синдрома Лея — заболевания, поражающего центральную нервную систему человека. Сама она здорова, но из-за дефективных митохондрий у нее погибло двое детей.

Когда ученые из Ньюкасла объявили о своих исследованиях и выступили с инициативой законодательного одобрения процедуры в Британии, у них были и противники. В частности, представители Римско-католической и Англиканской церквей, считавшие трехстороннее ЭКО неэтичной и небезопасной процедурой. Кроме того, некоторые правозащитники высказывали опасения о том, что трехстороннее ЭКО позволит создавать так называемых "дизайнерских детей". По их мнению, такая процедура позволит родителям "управлять" внешностью ребенка — например, подбирать цвет глаз, кожи.

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