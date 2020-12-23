Уход за шрамом от кесарева сечения

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Седлецкая Татьяна
Фото: iruksan.com
Кесарево сечение — родоразрешающая операция, при которой
новорожденный извлекается через разрез на матке. Почти во всех случаях разрез
будет небольшим – горизонтальная линия около 10-15 см, которая находится значительно
ниже пупка, поэтому любое бикини без труда спрячет шрам от посторонних глаз. В
очень редких случаях — в основном в чрезвычайных ситуациях — ваш врач может вместо
горизонтального сделать вертикальный разрез во время проведения операции.
Уход
за шрамами после операции
Перед выпиской из больницы (обычно около четырех дней, в
зависимости от вашего состояния здоровья) ваш врач удалит скобы с разреза; если
у вас швы — они растворятся сами. Ваш шрам после кесарева сечения будет покрыт
бумажным лентообразным продуктом, известным как Steri-Strips — они будут отпадать
сами по себе примерно через неделю — не пытайтесь снять полоски самостоятельно,
так как это держит вашу рану закрытой и чистой!
Пока у вас свежий шрам, обычно в течение первых двух
недель, вам предложат не поднимать ничего тяжелее вашего ребенка, чтобы не
мешать процессу заживления. В течение этого времени вы можете свободно
принимать душ с использованием мягкого мыла, но без мытья области шрама. Вы
должны избегать приема ванны (погружения шрама в воду) или плавания в первые
дни. В первые дни после рождения ребенка ваш шрам, вероятно, будет опухшим, а
область вокруг него будет розовой. Но если вы заметили кровотечение или
просачивание с места разреза, покрасневшие края или повышенную температуру тела
выше 38 °С — немедленно позвоните своему врачу, так как это может быть
признаком инфекции.
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