Уход за шрамом от кесарева сечения

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Кесарево сечение — родоразрешающая операция, при которой новорожденный извлекается через разрез на матке. Почти во всех случаях разрез будет небольшим – горизонтальная линия около 10-15 см, которая находится значительно ниже пупка, поэтому любое бикини без труда спрячет шрам от посторонних глаз. В очень редких случаях — в основном в чрезвычайных ситуациях — ваш врач может вместо горизонтального сделать вертикальный разрез во время проведения операции.

Уход за шрамами после операции

Перед выпиской из больницы (обычно около четырех дней, в зависимости от вашего состояния здоровья) ваш врач удалит скобы с разреза; если у вас швы — они растворятся сами. Ваш шрам после кесарева сечения будет покрыт бумажным лентообразным продуктом, известным как Steri-Strips — они будут отпадать сами по себе примерно через неделю — не пытайтесь снять полоски самостоятельно, так как это держит вашу рану закрытой и чистой!

Пока у вас свежий шрам, обычно в течение первых двух недель, вам предложат не поднимать ничего тяжелее вашего ребенка, чтобы не мешать процессу заживления. В течение этого времени вы можете свободно принимать душ с использованием мягкого мыла, но без мытья области шрама. Вы должны избегать приема ванны (погружения шрама в воду) или плавания в первые дни. В первые дни после рождения ребенка ваш шрам, вероятно, будет опухшим, а область вокруг него будет розовой. Но если вы заметили кровотечение или просачивание с места разреза, покрасневшие края или повышенную температуру тела выше 38 °С — немедленно позвоните своему врачу, так как это может быть признаком инфекции.

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