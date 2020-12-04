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Спорт во время беременности – что безопасно?

Не секрет, что спорт во время беременности – залог хорошего самочувствия и здоровья будущей мамы. Начать посещать спортивные секции можно только с разрешения вашего врача.

сегодня, 12:02
Автор:

Седлецкая Татьяна


Спорт во время беременности – что безопасно?

Фото: depositphotos.com

Раньше многие специалисты рекомендовали избегать каких-либо физических нагрузок во время беременности и отдыхать как можно больше. Но опыт последних поколений показал насколько такой "щадящий" режим может быть небезопасным для здоровья – сидячий образ жизни ведет к чрезмерному увеличению веса будущей мамы, что может привести к гестационному сахарному диабету и другим осложнениям. 

Плавание. Плавание получает награду как самый безопасный вид спорта для беременных женщин, это прекрасный вид активности, который тренирует мышцы и многие системы организма без перегрузок. Во время плавания не оказывается никакого давления на суставы и связки, а сама вода помогает расслабиться и чувствовать себя лучше. Благодаря плаванию повышается иммунитет, развивается выносливость, развиваются и укрепляются многие группы мышц, в особенности мышцы спины, а усиление мышц малого таза, тазового дна, живота и промежности станет залогом успешного течения родов.  

Йога. Преимущество йоги являются исключительными, так как такие занятия помогают не только добиться желаемой растяжки, но и расслабиться  и очистить разум. Это отличный способ избавиться от лишней тревоги и страхов, релаксируя. Но важно соблюдать некоторые меры предосторожности. Будьте внимательны к возможным рискам перенапряжения мышц на втором и третьем триместрах беременности.  

Пилатес. Подобно йоге, пилатес помогает растягивать все группы мышц и координировать дыхание с движениями вашего тела. Такой вид тренировок является безопасным при условии, что вы не перегружаете мышцы. Если вы используете специализированое оборудование во время тренировки, обязательно следите за тем, чтобы не увеличивать сопротивление, даже если такая нагрузка была для вас комфортна ранее, сейчас вы беременны и это может причинить вам вред. 


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