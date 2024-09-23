Слышна «икота» плода во время беременности: что делать

Многие будущие мамы на поздних сроках беременности испытывают так называемую икоту плода. Что это такое и как ее предупредить?

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Чувства, которые беременная испытывает как "икание" плода, можно испытывать с 28 недели беременности. Физиологически это состояние объясняется сокращением диафрагмы плода (мышцы, разделяющие грудную и брюшную полости).

Икота плода проявляется ощущением коротких толчков (некоторые женщины называют это щелчками), которые не вызывают болевых или неприятных ощущений. Данное состояние может возникать часто или редко, длится от пяти до двадцати минут. Причин так называемого "икания" плода может быть две. Первая – заглатывание плодом слишком большого количества околоплодных вод, в которых он находится в полости матки. В таком случае диафрагма плода реагирует на переполненный желудок и происходит самопроизвольное сокращение. Другая, более опасная причина – это гипоксия плода (кислородное голодание). При этом раздражается один из нервных центров головного мозга плода и передает импульсы на сокращение диафрагмы.

Если икота возникает часто или длится долго, необходимо обязательно обратиться к акушеру-гинекологу.

В первую очередь из обследований необходимо сделать кардиотахографию (исследование сердечного ритма плода) и УЗИ с доплерометрией (данное обследование дает возможность оценить кровоток в сосудах пуповины и плаценте). Настораживающим признаком для беременной может быть сочетание "икоты" и повышение двигательной активности плода, а также обнаруженное врачом нарушение сердечного ритма плода.

Как предупредить икот плода?

Профилактикой "икоты", и, соответственно, гипоксии плода, является правильная подготовка женщины к беременности: лечение гинекологических и негинекологических заболеваний, инфекций, минимизация стрессовых состояний; правильный режим отдыха и работы во время беременности, сон, частые прогулки на свежем воздухе. А при наличии гипоксии плода – устранение причин и лечения.