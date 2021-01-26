Самые распространённые врожденные патологии у детей и их лечение

Усилия семьи, в которой растет малыш, и создание благоприятных условий имеют колоссальное значение для ребенка, и помогают свести к минимуму его инвалидность.

Руки мамы и малыша. Фото: classpic.ru

Что делать?

Первое, что необходимо сделать, если ребенку ставят диагноз врожденной патологии – получить второе (и третье) мнение от специалиста. Начать следует с педиатра или гинеколога, который может направить к соответствующим специалистам. Не отчаиваться! Многие врожденные патологии и послеродовые осложнения лечатся путем раннего выявления и вмешательства.

Врожденный порок сердца

Врожденный порок сердца встречается примерно у 1 из 110 детей. Наличие данной патологии имеет различные причины, в том числе генетические аномалии или ошибка во время развития плода. Некоторые пороки сердца могут быть настолько незначительными, что не имеют никаких видимых симптомов. Большинство пороков сердца могут быть исправлены или, по крайней мере, улучшены путем хирургического вмешательства, медикаментозно или механически, например, кардиостимулятор.

Косолапость

Косолапость встречается примерно у 1 из 1 000 новорожденных. Патология влияет на мальчиков примерно в два раза чаще, чем на девочек, и представляет собой деформацию стопы, при которой она отклоняется внутрь от продольной оси голени. Точная причина косолапости на сегодняшний день остается невыясненной, но сочетает в себе фактор наследственности и фактор окружающей среды, которые влияют на развитие плода. Для легкой формы лечение включает в себя разные специальные упражнения, которые мягко заставляют ногу стать в правильное положение. Если ребенок нуждается в более радикальном лечении, например, гипсовые повязки, долгосрочные перевязки, специальная обувь, или хирургическое вмешательство с последующим упражнениями, этот процесс может занять от трех до шести месяцев, и последующие медицинские осмотры в течение нескольких лет.

Заячья губа или нёбо

Расщепление губы или нёба появляется примерно у 1 из 700 детей. Одной из самых распространенных причин данной патологии является генетический фактор, а также экология – эти факторы тесно взаимодействуют между собой. Представляет собой расщелину в средней части нёба, которая возникает, если две половины нёба не срослись в период эмбрионального развития. Хирургическое лечение должно быть сделано примерно в 3-месячном возрасте. Хирургия, которая восстанавливает расщелину между носом и ртом, как правило, делается позже — от 6 до 12 месяцев, чтобы обеспечить нормальное развитие лица ребенка. В редких случаях может потребоваться последующее лечение после операции.

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