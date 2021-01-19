Пять видов пренатальных тренировок, которые оценит каждая будущая мама

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Седлецкая Татьяна
Поиск мотивации
для спортивных занятий во время беременности может быть трудной задачей, но
преимущества тренировок того стоят!
Беременные в бассейне. Фото: zen.yandex.ru
Велоаэробика (спиннинг)
Занятия велоаэробикой (спиннингом) занимают лидирующие
позиции в нашем списке. "Велоаэробика – замечательный выбор во время
беременности, — говорит Лиза Робинс, сертифицированный тренер и инструктор по
фитнесу, — занятия увеличивают количество кислорода и питательных веществ,
получаемых вашим ребенком". Установите велосипед в безопасное положение и
опустите руль, чтобы уменьшить напряжение на нижнюю часть спины. Избегайте
прыжков или движений, требующих подъема из седла.
Йога
Йога облегчает напряжение в мышцах, повышает ваше настроение и может даже облегчить процесс родов. Занятия йогой во время беременности являются хорошим выбором, только избегайте поз, связанных со скручиванием, так как они могут сжать ребенка с обеих сторон. Также никогда не занимайтесь спортом, лежа на спине.
Зумба
Это отличная "сердечнососудистая" тренировка, но
поскольку она требует боковых шагов, прыжков и поворотов, помните, что вам не нужно
делать каждое движение, которое делает инструктор. Во время занятий избегайте
прыжков и вращений (или медленно вращайтесь, если это не вызывает у вас
головокружения и дискомфорта). Ключ к успеху заключается в том, чтобы смягчить
ваши движения и темп до необходимого уровня комфорта.
Аквааэробика
Аквааэробика помогает уменьшить боль во время родов.
Исследование, опубликованное в медицинском журнале "Репродуктивное здоровье",
выяснило, что женщины, которые занимались водной аэробикой три раза в неделю, намного
реже просили облегчить боль во время родов по сравнению с теми, кто не
тренировался.
Пилатес
"Занятия пилатесом на протяжении всей беременности помогут вам научиться расслабляться, что очень пригодиться во время родов, - говорит инструктор по пилатесу Елизабет Гарсиа, - во время тренировок старайтесь избегать перемещений баланса рук и положений лежа на спине".
Ранее "Комментарии" писали о преимуществах физических упражнений во время беременности
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