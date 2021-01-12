Десять причин начать заниматься спортом уже сегодня

Ваш малыш начнет пожинать плоды вашей активности уже в утробе!

Беременность и спорт. Фото: naked-science.ru

Вы наберете меньше веса. Исследования показывают, благодаря физическим упражнениям можно набрать за беременность от 3 кг меньше, чем беременные женщины, которые не занимаются спортом.

Схватки и роды могут быть проще. Разумеется, никаких гарантий нет, но подготовленные мышцы и сердечнососудистая система обеспечат вам большую выносливость. В одном из исследований было установлено, что женщины, которые регулярно занимались аквааэробикой во время беременности, на 58 % реже запрашивают обезболивающие препараты во время родов по сравнению с роженицами, которые не занимались спортом.

Вы снижаете риск развития гестационного диабета на целых 27 %. Высокий уровень сахара в крови во время беременности = чрезвычайно высокий риск развития диабета II типа в течение десятилетия после родов, а также большая вероятность преждевременных родов или наличия избыточного веса.

Вы оказываете огромную помощь своей спине. У двух третей беременных женщин наблюдаются боли в спине, но водные упражнения и йога помогут вам справиться с ними. Упражнение во второй половине беременности являются особенно полезными.

Вы можете рассчитывать на естественные вагинальные роды. Регулярные тренировки во время беременности сокращают вероятность использования акушерских щипцов на 75 %, эпизиотомии – на 55 %. Вы также имеете в четыре раза меньше шансов родить с помощью кесарево сечения, как показали многочисленные исследования.

Вы учитесь расслабляться. Делая акцент на дыхании и медитации, пренатальная йога помогает будущим мамам оставаться спокойными. Кроме того, тренировки помогут вам научиться расслабляться, а не напрягаться, когда вы чувствуете дискомфорт — полезный навык во время родов.

Ваши ноги будут меньше отекать. Ваш организм задерживает больше жидкости во время беременности, а растущая матка оказывает давление на вены, нарушая возврат крови к сердцу. Физические упражнения могут ограничить отечность путем улучшения кровотока.

Вы можете быть менее склонны к утренней тошноте. Многие будущие мамы сообщают, что после тренировки они чувствуют себя намного лучше.

Ваш ночной сон будет лучше. Некоторые беременные женщины утверждают, что после тренировок они засыпают намного быстрее и спят более крепко, чем неактивные будущие мамы.

У вас больше шансов избежать послеродовой депрессии. Это особенно актуально, если вы тренируетесь на открытом воздухе, потому что яркий свет обладает антидепрессантами.

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