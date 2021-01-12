kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.01.2021

BTC/USD

35980.66

ETH/USD

1116.98

LTC/USD

142.72

НБУ 12.01.2021

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье беременность и роды Десять причин начать заниматься спортом уже сегодня
commentss НОВОСТИ Все новости

Десять причин начать заниматься спортом уже сегодня

Преимущества физических упражнений во время беременности дают о себе знать практически сразу

сегодня, 12:06
Автор:

Седлецкая Татьяна

Ваш малыш начнет пожинать плоды вашей активности уже в утробе!

Десять причин начать заниматься спортом уже сегодня

Беременность и спорт. Фото: naked-science.ru

Вы наберете меньше веса. Исследования показывают, благодаря физическим упражнениям можно набрать за беременность от 3 кг меньше, чем беременные женщины, которые не занимаются спортом.

Схватки и роды могут быть проще. Разумеется, никаких гарантий нет, но подготовленные мышцы и сердечнососудистая система обеспечат вам большую выносливость. В одном из исследований было установлено, что женщины, которые регулярно занимались аквааэробикой во время беременности, на 58 % реже запрашивают обезболивающие препараты во время родов по сравнению с роженицами, которые не занимались спортом.

Вы снижаете риск развития гестационного диабета на целых 27 %. Высокий уровень сахара в крови во время беременности = чрезвычайно высокий риск развития диабета II типа в течение десятилетия после родов, а также большая вероятность преждевременных родов или наличия избыточного веса.

Вы оказываете огромную помощь своей спине. У двух третей беременных женщин наблюдаются боли в спине, но водные упражнения и йога помогут вам справиться с ними. Упражнение во второй половине беременности являются особенно полезными.

Вы можете рассчитывать на естественные вагинальные роды. Регулярные тренировки во время беременности сокращают вероятность использования акушерских щипцов на 75 %, эпизиотомии – на 55 %. Вы также имеете в четыре раза меньше шансов родить с помощью кесарево сечения, как показали многочисленные исследования.

Вы учитесь расслабляться. Делая акцент на дыхании и медитации, пренатальная йога помогает будущим мамам оставаться спокойными. Кроме того, тренировки помогут вам научиться расслабляться, а не напрягаться, когда вы чувствуете дискомфорт — полезный навык во время родов.

Ваши ноги будут меньше отекать. Ваш организм задерживает больше жидкости во время беременности, а растущая матка оказывает давление на вены, нарушая возврат крови к сердцу. Физические упражнения могут ограничить отечность путем улучшения кровотока.

Вы можете быть менее склонны к утренней тошноте. Многие будущие мамы сообщают, что после тренировки они чувствуют себя намного лучше.

Ваш ночной сон будет лучше. Некоторые беременные женщины утверждают, что после тренировок они засыпают намного быстрее и спят более крепко, чем неактивные будущие мамы.

У вас больше шансов избежать послеродовой депрессии. Это особенно актуально, если вы тренируетесь на открытом воздухе, потому что яркий свет обладает антидепрессантами.

Ранее "Комментарии" сообщали, как не набрать лишние килограммы во время беременности 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.parents.com/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ