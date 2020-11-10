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Беременность без лишних килограмм

В соответствии с новым исследованием, которое изучало риски для мамы и будущего малыша, связанные с набором веса, слишком много женщин набирают лишние килограммы во время беременности.

сегодня, 16:00
Автор:

Седлецкая Татьяна


Беременность без лишних килограмм

Фото: lifehacker

Новое исследование в области акушерства и гинекологии показало, что почти половина всех женщин набирают слишком большой вес во время беременности, что может привести к проблемам со здоровьем, как для матери, так и для ребенка. "Когда женщина набирает много лишних килограмм во время беременности, это увеличивает риск рождения крупного ребенка, что способствует дальнейшему развитию у него ожирения, а также осложнениям в родах, таким как вагинальные разрывы, избыточное кровотечение и повышенная потребность в операбельном вмешательстве", — объясняет соавтор исследования Андреа Шарма, доктор философии и эпидемиолог центра по контролю заболеваний.

Кроме того, женщине может быть тяжело сбросить лишний вес, полученный во время беременности, что значительно увеличивает риск развития у нее ожирения и диабета в будущем. Согласно данным Института медицины, женщины с индексом массы тела (ИМТ) до момента зачатия:

·         менее 18,5 должны набрать от 12 до 18 кг во время беременности;

·         между 18,5 — 24,9 могут набрать от 11 до 15 кг;

·         с избыточным весом — ИМТ составляет 25 — 29,9 — должны набрать от 6 до 11 кг;

·         те, кто страдает ожирением — ИМТ 30 или выше — должны получить от 5 до 9 кг.

Почему женщины набирают слишком много веса во время беременности?

Миф о том, что будущие мамы должны удвоить свои порции, является самым главным виновником. Хотя рекомендации врачей могут быть различны, Институт медицины говорит, что если вы имеете здоровый вес, вам не нужны дополнительные калории в первом триместре, 340 дополнительных калорий в день во втором триместре и около 450 дополнительных калорий в день в третьем триместре. Если вы имеете избыточный вес или недостаточный вес, вам понадобится больше или меньше калорий.

По словам экспертов, диета не рекомендуется во время беременности. Тем не менее, будущие мамы должны есть много фруктов, овощей, постного мяса и цельного зерна, одновременно ограничивая себя в сахаре, жирной и жареной пище и других нездоровых продуктах. Если вы уже набрали больше килограмм, чем должны, поговорите со своим врачом. Возможно, у вас еще есть время, чтобы подобрать пренатальную тренировку или изменить свои привычки в еде.

 


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