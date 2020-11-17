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Последние тенденции в родах

На протяжении 20-го века в развитых странах на пике моды находилась тенденция рожать дома. Ближе к 1955 году популярность домашних родов снизилась менее чем до 1% - большинство женщин предпочитали условия стационара.

сегодня, 14:08
Автор:

Седлецкая Татьяна


Последние тенденции в родах

Фото: story.instore.travel

Домашние роды

Статистика гласит, что на сегодняшний день 30% всех родоразрешений в мире припадают на домашние роды. Недавние исследования, сравнивающие домашние роды с больничными, показывают, что оба места одинаково безопасны до тех пор, пока профессионал (врач или акушерка) находится при исполнении служебных обязанностей, а соответствующее оборудование доступно и практично в условиях домашних родов.

Роды в воде

Во время родового процесса, женщина находится в родильном бассейне, где тепло воды помогает мышцам расслабиться, тем самым облегчая интенсивность сокращений. Существует мнение, что вода смягчает выход малыша, делает его появление не таким болезненным и травмирующим. По оценкам исследований, приблизительно от 10% до 15% рожениц предпочитают такой вариант.

Гипнотерапия

Метод гипнотерапии набирает популярность в течение последних 10 лет и учит будущих мам, что роды не должны быть болезненными. Лицензированные гипнотерапевты учат женщин использовать метод самогипноза во время схваток, что позволяет им контролировать степень боли во время сокращений матки. Гипнотерапия заставляет рожениц чувствовать себя более подготовленными, спокойными и сосредоточенными во время родовой деятельности.

Иглоукалывание

Исторически метод иглоукалывания широко распространен в восточных культурах. На сегодняшний день он становится все более доступным и набирает популярности среди рожениц Северной Америки. Иглоукалывание часто применяется как действенный способ вызвать схватки у рожениц, чья беременность выходит за рамки срока. Он также используется, чтобы помочь женщине контролировать боль и стимулировать расслабление.

Инъекции водой

Инъекции стерильной водой очень распространены в Швеции, на сегодняшний день активно набирают популярность в Канаде. Этот метод предназначен для облегчения пояснично-крестцовых болей во время родовой деятельности. Очень маленькие иглы, содержащие стерильную воду, впрыскивают непосредственно под поверхность кожи. Такая водная блокада позволяет обезболивать область инъекции в течение 20 минут до нескольких часов. 


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