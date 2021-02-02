Почему выпадают волосы после беременности: ответ эксперта

Нормой принято считать около 100 выпавших волос в сутки у женщины. А если женщина находится в постродовом периоде, то это количество может увеличиться до 500 в день, и это так же считается нормой.

Волосы на расческе. Фото: mama-poslerodov.ru

Такой процесс обильного выпадения волос является физиологическим, и чаще всего происходит через 1-3 месяца после родов и может длиться от 1 до 5 месяцев.

Причины обильного выпадения волос после родов:

Гормональные изменения . Во время беременности в организме происходит аккумуляция питательных веществ и микроэлементов, которые накапливаются в нем за все 9 месяцев и не позволяют выпадать волосам. В результате чего, все волосы, которые не выпали во время беременности, а находились в стадии покоя, выпадают одним разом. Женщина может потерять до 30% всех волос.

Недостаток питательных веществ и микроэлементов. Большинство кормящих женщин вместе с грудным молоком отдают малышу все питательные вещества, накопленные за время беременности.

Стресс и недостаток сна. С появлением малыша, мамин сон становится прерывистым и чутким. Это может привести к физическому и эмоциональному истощению, что негативно отображается и на общем здоровье кожи и волос. Если у вас есть возможность, то заручитесь поддержкой мужа или родственников, которые смогут вам помочь больше отдыхать и снизить физические нагрузки.

Железодефицитная анемия . Во время родов женщина теряет много крови, от чего ей могут поставить диагноз анемия и назначить пить железо для восстановления уровня гемоглобина.

Что можно сделать?

Первое, что вы должны понимать в этот период – это то, что обильное выпадение волос в послеродовой период считается и является нормальным физиологическим процессом. Выпадение волос – не патология или болезнь. Шампуни против выпадения волос, маски и бальзамы не будут оказывать ожидаемого эффекта.

Для более быстрого восстановления уделите больше внимания правильному сбалансированному питанию, обязательно включите в свой рацион белки, зерновые и клетчатку, которая содержится во фруктах и овощах.

Очень хорошо в этот период поможет массаж головы – во время мытья волос, легкими круговыми движениями с помощью подушечек пальцев массируйте кожу головы.

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