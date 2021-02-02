Почему выпадают волосы после беременности: ответ эксперта

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Седлецкая Татьяна
Нормой принято считать около 100 выпавших волос в сутки у
женщины. А если женщина находится в постродовом периоде, то это количество
может увеличиться до 500 в день, и это так же считается нормой.
Волосы на расческе. Фото: mama-poslerodov.ru
Такой процесс обильного выпадения волос является физиологическим, и чаще всего происходит через 1-3 месяца после родов и может длиться от 1 до
5 месяцев.
Причины
обильного выпадения волос после родов:
Гормональные
изменения. Во
время беременности в организме происходит аккумуляция питательных веществ и микроэлементов, которые
накапливаются в нем за все 9 месяцев и не позволяют выпадать волосам. В
результате чего, все волосы, которые не выпали во время беременности, а
находились в стадии покоя, выпадают одним разом. Женщина может потерять до 30%
всех волос.
Недостаток
питательных веществ и микроэлементов. Большинство кормящих женщин
вместе с грудным молоком отдают малышу все питательные вещества, накопленные за
время беременности.
Стресс
и недостаток сна. С появлением малыша, мамин сон становится прерывистым и
чутким. Это может привести к физическому и эмоциональному истощению, что
негативно отображается и на общем здоровье кожи и волос. Если у вас есть
возможность, то заручитесь поддержкой мужа или родственников, которые смогут
вам помочь больше отдыхать и снизить физические нагрузки.
Железодефицитная
анемия. Во время родов женщина теряет
много крови, от чего ей могут поставить диагноз анемия и назначить пить железо
для восстановления уровня гемоглобина.
Что
можно сделать?
Первое, что вы должны понимать в этот период – это то,
что обильное выпадение волос в послеродовой период считается и является
нормальным физиологическим процессом. Выпадение волос – не патология или
болезнь. Шампуни против выпадения волос, маски и бальзамы не будут оказывать
ожидаемого эффекта.
Для более быстрого восстановления уделите больше внимания
правильному сбалансированному питанию, обязательно включите в свой рацион
белки, зерновые и клетчатку, которая содержится во фруктах и овощах.
Очень хорошо в этот период поможет массаж головы – во
время мытья волос, легкими круговыми движениями с помощью подушечек пальцев
массируйте кожу головы.
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