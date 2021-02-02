Первые признаки беременности: ваши ощущения и размер плода

На этой неделе беременности ручки и ножки вашего малыша активно развивают перепончатые пальцы, его веки почти покрывают глаза, дыхательные трубки простираются от горла малыша до ветвей его развивающихся легких, а "хвост" почти исчез.

Плод на 8 неделе беременности. Фото: kukuriku.ru

В мозгу нервные клетки разветвляются, чтобы соединиться друг с другом, образуя примитивные нейронные пути. Ваш ребенок, который сейчас размером с фасолину, постоянно движется и перемещается, хотя вы все еще не чувствуете этого.

Как меняется ваша жизнь

Вы можете заметить, что бюстгальтер стал вам впритык. Скоро вам понадобится больший размер с лучшей поддержкой. Рост уровней гормонов вызывает рост груди и другие изменения тканей для подготовки к лактации. Ваша грудь может продолжать расти на протяжении всей беременности.

Пренатальные тесты первого триместра

Ваш врач или акушерка предложит вам пройти целый ряд тестов и сдать не один анализ во время беременности, которые помогут определить, имеет ли ваш ребенок синдром Дауна и другие отклонения в развитии. Прежде чем вы согласитесь на какой-либо тест, попросите своего врача объяснить, что это такое, как это делается, и о чем расскажут результаты. Многие пренатальные тесты предназначены для скрининга, а не для диагностики. Скрининг — тесты дают вам представление о риске определенных условий. Но только диагностический тест может точно сказать, есть ли у ребенка проблемы.

Скрининг первого триместра – включает анализ крови, который измеряет уровни двух белков в крови и специальное ультразвуковое сканирование, измеряющее "затылочную прозрачность" — показатель, позволяющий выявить пороки развития, синдромы и генетические изменения плода, во время ультразвуковой эхографии, назначаемой при беременности. Во время этого исследования изучается задняя сторона шеи плода. Ультразвук выполняется между 11 и 13 неделями беременности, анализ крови может проводиться в это же время или на несколько дней ранее. Скрининг первого триместра дает вам информацию о рисках развития синдрома Дауна у ребенка и других условиях его здоровья.

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