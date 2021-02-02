Первые признаки беременности: ваши ощущения и размер плода

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Седлецкая Татьяна
На этой неделе беременности ручки и ножки вашего малыша активно
развивают перепончатые пальцы, его веки почти покрывают глаза, дыхательные
трубки простираются от горла малыша до ветвей его развивающихся легких, а
"хвост" почти исчез.
Плод на 8 неделе беременности. Фото: kukuriku.ru
В мозгу нервные клетки разветвляются, чтобы соединиться
друг с другом, образуя примитивные нейронные пути. Ваш ребенок, который сейчас
размером с фасолину, постоянно движется и перемещается, хотя вы все еще не
чувствуете этого.
Как
меняется ваша жизнь
Вы можете заметить, что бюстгальтер стал вам впритык. Скоро
вам понадобится больший размер с лучшей поддержкой. Рост уровней гормонов
вызывает рост груди и другие изменения тканей для подготовки к лактации. Ваша
грудь может продолжать расти на протяжении всей беременности.
Пренатальные
тесты первого триместра
Ваш врач или акушерка предложит вам пройти целый ряд
тестов и сдать не один анализ во время беременности, которые помогут
определить, имеет ли ваш ребенок синдром Дауна и другие отклонения в развитии. Прежде
чем вы согласитесь на какой-либо тест, попросите своего врача объяснить, что
это такое, как это делается, и о чем расскажут результаты. Многие пренатальные
тесты предназначены для скрининга, а не для диагностики. Скрининг — тесты дают
вам представление о риске определенных условий. Но только диагностический тест
может точно сказать, есть ли у ребенка проблемы.
Скрининг первого триместра – включает анализ крови,
который измеряет уровни двух белков в крови и специальное ультразвуковое
сканирование, измеряющее "затылочную прозрачность" — показатель, позволяющий выявить пороки развития, синдромы и генетические изменения плода, во
время ультразвуковой эхографии, назначаемой при беременности. Во время этого
исследования изучается задняя сторона шеи плода. Ультразвук выполняется между
11 и 13 неделями беременности, анализ крови может проводиться в это же время
или на несколько дней ранее. Скрининг первого триместра дает вам информацию о рисках
развития синдрома Дауна у ребенка и других условиях его здоровья.
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