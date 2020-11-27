Основы крепкого сна во время беременности

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Седлецкая Татьяна
Фото: Tetra Images
Следите за тем, что и когда вы едите и пьете. Сократите потребление кофеина.
Пейте больше жидкости в начале дня и меньше вечером.
Избегайте тяжелой и острой пищи перед сном. Пряные
продукты, такие как чили и кислотные продукты, такие как томаты, могут вызывать
изжогу и расстройство желудка.
Сохраняйте баланс – ешьте небольшими порциями на
протяжении дня — это является лучшей защитой против утренней тошноты и рвоты. Имбирь
уже давно рекламируется как верный помощник желудка. Попробуйте добавить тонкий
ломтик имбиря в горячую воду или чай.
Попробуйте вздремнуть в течение дня от 30 до 60 минут,
чтобы восстановить силы и уменьшить чувство усталости.
Не занимайтесь спортом в конце дня. Старайтесь заниматься
физической активностью в первой половине дня, чтобы дать вашему телу время восстановиться
после тренировки.
Если вы беспокоитесь о схватках и родах, заботе о детях
или грудном вскармливании, запишитесь на курсы будущих мам. Понимание того, что
можно ожидать, поможет вам успокоиться.
Попросите своего любимого человека массировать ваши ноги,
руки или шею дома перед сном – это отличный способ расслабиться.
Создайте регулярную расслабляющую процедуру сна. Разработайте
успокаивающий ритуал сна, например, чтение или принятие ванны за 20-30 минут,
прежде чем вы ляжете в постель.
Обучайтесь спать на левой стороне. Эта позиция помогает
крови и питательным веществам поступать к вашему ребенку и матке, помогая организму
избавиться от лишней жидкости.
Если вы не смогли заснуть на протяжении 20 или 30 минут,
вставайте и идите в другую комнату. Слушайте успокаивающую музыку или читайте книгу.
Когда вы почувствуете сонливость, возвращайтесь в кровать.
Если вы просыпаетесь ночью, не волнуйтесь! Прерывание сна
во время беременности совершенно естественное явление.
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