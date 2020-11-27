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Основы крепкого сна во время беременности

Беременность часто приводит к различным видам нарушений сна, включая тошноту, изжогу, судороги ног и храп. Вот несколько советов, которые помогут вам лучше спать ночью - во время беременности и после рождения малыша

сегодня, 14:25
Автор:

Седлецкая Татьяна


Основы крепкого сна во время беременности

Фото: Tetra Images

Следите за тем, что и когда вы едите и пьете. Сократите потребление кофеина.

Пейте больше жидкости в начале дня и меньше вечером.

Избегайте тяжелой и острой пищи перед сном. Пряные продукты, такие как чили и кислотные продукты, такие как томаты, могут вызывать изжогу и расстройство желудка.

Сохраняйте баланс – ешьте небольшими порциями на протяжении дня — это является лучшей защитой против утренней тошноты и рвоты. Имбирь уже давно рекламируется как верный помощник желудка. Попробуйте добавить тонкий ломтик имбиря в горячую воду или чай.

Попробуйте вздремнуть в течение дня от 30 до 60 минут, чтобы восстановить силы и уменьшить чувство усталости.

Не занимайтесь спортом в конце дня. Старайтесь заниматься физической активностью в первой половине дня, чтобы дать вашему телу время восстановиться после тренировки.  

Если вы беспокоитесь о схватках и родах, заботе о детях или грудном вскармливании, запишитесь на курсы будущих мам. Понимание того, что можно ожидать, поможет вам успокоиться.

Попросите своего любимого человека массировать ваши ноги, руки или шею дома перед сном – это отличный способ расслабиться.

Создайте регулярную расслабляющую процедуру сна. Разработайте успокаивающий ритуал сна, например, чтение или принятие ванны за 20-30 минут, прежде чем вы ляжете в постель.

Обучайтесь спать на левой стороне. Эта позиция помогает крови и питательным веществам поступать к вашему ребенку и матке, помогая организму избавиться от лишней жидкости.

Если вы не смогли заснуть на протяжении 20 или 30 минут, вставайте и идите в другую комнату. Слушайте успокаивающую музыку или читайте книгу. Когда вы почувствуете сонливость, возвращайтесь в кровать.

Если вы просыпаетесь ночью, не волнуйтесь! Прерывание сна во время беременности совершенно естественное явление.


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