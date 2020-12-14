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Общие причины бесплодия

7 проблем со здоровьем, которые могут препятствовать зачатию – от эндометриоза до преждевременной менопаузы. Что они собой представляют, что их вызывает, и как лечить данные заболевания.

сегодня, 11:15
Автор:

Седлецкая Татьяна


Общие причины бесплодия

Фото: urolog-kiev.com

Преждевременная менопауза

Преждевременная менопауза — менструальный период женщины останавливается до того, как ей исполнится 40 лет. Причина, как правило, генетическая, но некоторые женщины все еще могут забеременеть с помощью своей собственной яйцеклетки. Для большинства единственным вариантом для беременности является донорство яйцеклеток. Симптомы включают отсутствие или нерегулярность менструаций, а также симптомы менопаузы, такие как сухость влагалища, приливы и раздражительность.

Ановуляция

Ановуляция означает, что яйцеклетка не выводится из яичника – отсутствие овуляции. Индукционные препараты для овуляции, такие как Clomid, способны успешно лечить такое состояние.

Эндометриоз

Возникает, когда ткань, которая выстилает внутреннюю часть матки, поступает в другие органы тела, такие как брюшная полость и фаллопиевы трубы. Лишние ткани, которые находятся вне матки, часто вызывают внутреннее кровотечение, воспаление, спайки, боль и, в конечном счете, для многих женщин — бесплодие.

Синдром поликистозных яичников

Гормональное расстройство, которое снижает способность яичников к созреванию и высвобождению яйцеклетки в фаллопиевы трубы. Стандартное лечение — это медикаментозное лечение, но недавние исследования показали, что такие изменения образа жизни, как снижение веса, физические упражнения и низкоуглеводная диета – невероятно полезны для лечения бесплодия.

Миомы матки

Это доброкачественные опухоли внутри или снаружи матки, которые могут привести к аномальным кровотечениям и бесплодию. По расположению и размеру миомы врачи определяют, следует ли удалять миому хирургическим путем или нет.

Повреждение маточной трубы

Определяется как полная или частичная блокировка и / или рубцевание фаллопиевых труб. Реконструктивная хирургия может восстановить минимально поврежденные фаллопиевы трубы.

Низкий овариальный резерв

Связан с уменьшением количества и качества яйцеклеток. Тесты на определение уровня гормонов способны определить необходимость лечения бесплодия. 


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