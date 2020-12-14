Общие причины бесплодия

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МЕНЮ
Седлецкая Татьяна
Фото: urolog-kiev.com
Преждевременная менопауза
Преждевременная менопауза — менструальный период женщины останавливается до
того, как ей исполнится 40 лет. Причина, как правило, генетическая, но некоторые
женщины все еще могут забеременеть с помощью своей собственной яйцеклетки. Для большинства
единственным вариантом для беременности является донорство яйцеклеток. Симптомы
включают отсутствие или нерегулярность менструаций, а также симптомы менопаузы,
такие как сухость влагалища, приливы и раздражительность.
Ановуляция
Ановуляция означает, что яйцеклетка не выводится из яичника – отсутствие
овуляции. Индукционные препараты для овуляции, такие как Clomid, способны успешно
лечить такое состояние.
Эндометриоз
Возникает, когда ткань, которая выстилает внутреннюю часть матки, поступает
в другие органы тела, такие как брюшная полость и фаллопиевы трубы. Лишние
ткани, которые находятся вне матки, часто вызывают внутреннее кровотечение,
воспаление, спайки, боль и, в конечном счете, для многих женщин — бесплодие.
Синдром
поликистозных яичников
Гормональное расстройство, которое снижает
способность яичников к созреванию и высвобождению яйцеклетки в фаллопиевы
трубы. Стандартное лечение — это медикаментозное лечение, но недавние
исследования показали, что такие изменения образа жизни, как снижение веса,
физические упражнения и низкоуглеводная диета – невероятно полезны для лечения
бесплодия.
Миомы матки
Это доброкачественные опухоли внутри или снаружи
матки, которые могут привести к аномальным кровотечениям и бесплодию. По расположению
и размеру миомы врачи определяют, следует ли удалять миому хирургическим путем
или нет.
Повреждение
маточной трубы
Определяется как полная или частичная блокировка и
/ или рубцевание фаллопиевых труб. Реконструктивная хирургия может восстановить
минимально поврежденные фаллопиевы трубы.
Низкий
овариальный резерв
Связан с уменьшением количества и качества яйцеклеток.
Тесты на определение уровня гормонов способны определить необходимость лечения
бесплодия.
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