Можно ли забеременеть от двух мужчин одновременно

Беременность – физиологический процесс развития в женском организме оплодотворенной сперматозоидом яйцеклетки. И считается, что зачать ребенка от двух разных мужчин женщина не может, поскольку в каждом менструальном цикле развивается одна яйцеклетка. Однако подобные случаи все же зафиксированы.

Может ли женщина забеременеть сразу от двух мужчин (фото из открытых источников)

Известно, что во время овуляции зрелая яйцеклетка выходит из яичника и спускается по фаллопиевой трубе навстречу сперматозоиду. И если встреча произойдет, то начнется процесс зачатия. Но бывают случаи, когда оплодотворенная яйцеклетка делится на две части и в таком случае рождаются однояйцевые близнецы. Они всегда одного пола и выглядят как копии друг друга, но шанс родить таких детей 1 к 250.

А вот двойня или тройня рождается, когда из яичника выходит больше одной яйцеклетки и каждая из них встречается со сперматозоидом. И родить разнояйцовых близнецов возможно от разных отцов. В науке это называют гетеропатернальной суперфекундацией.

Нет точной статистики, которая бы указывала на то, как часто рождаются дети от двух разных мужчин сразу, но подобные случаи были зарегистрированы. В Америке мама близнецов подала документы на выплату алиментов, но тест на отцовство показал, что мужчина является отцом только одного ребенка. Тогда женщина призналась, что в течение той недели, когда произошло зачатие, у нее был секс на стороне. Подобные случаи были зафиксированы и в других странах.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Великобритании замужняя женщина забеременела от соседа и сыграла свадьбу с любовником. Теперь ей грозит тюремное заключение.

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