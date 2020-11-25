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10 продуктов для здоровой беременности

Эти здоровые варианты предназначены как раз для вашей беременности! Данные продукты содержат питательные вещества, удовлетворяя потребность малыша в росте

сегодня, 15:04
Автор:

Седлецкая Татьяна


10 продуктов для здоровой беременности

Фото: menslife

1. Сушеные бобы и чечевица. Все женщины нуждаются в 10 дополнительных граммов белка в день во время беременности (в общей сложности не менее 60 г). Бобы и чечевица являются отличным источником — около 15 грамм в 1 порции.

2. Бананы богаты калием и предлагают быстрый приток энергии, чтобы бороться с усталостью во время беременности.

3. Постное мясо. Во время беременности вы нуждаетесь в удвоенной дневной норме железа, поэтому очень важно добавить в рацион питания много богатых железом продуктов. "Если у вас нет хорошего запаса железа, вы часто можете чувствовать себя усталой", — предупреждает Джо Энн Хатнер, диетолог в Пало-Альто, штат Калифорния. Мясо поставляет форму железа, которое легко усваивается организмом.

4. Сыр. Такие сорта, как чеддер и моцарелла оказывают большую помощь в удовлетворении ваших требований кальция – каждые 30 грамм содержат от 150 до 200 миллиграммов.

5. Яйца. У многих женщин развивается отвращение к мясу во время беременности. Яйца являются отличным альтернативным источником белка, так как они содержат все необходимые аминокислоты, в которых нуждается тело.  

6. Зелень. Приготовленный шпинат имеет высокий уровень фолиевой кислоты и железа, а капуста и репа являются хорошими источниками кальция.

7. Хлеб из цельного зерна. Заменив ваш традиционный белый хлеб на цельнозерновой, вы можете убедиться, что потребляете рекомендуемые 20-35 ежедневных граммов волокна.

8. Апельсины. Этот фрукт содержит много витамина С, фолиевой кислоты и клетчатки, а так как он почти на 90% процентов состоит из воды, также помогает вам удовлетворить ежедневные потребности в жидкости.

9. Орехи и ореховое масло. Эксперты рекомендуют заменить некоторые насыщенные жиры (например, в мясе и масле) на ненасыщенные – орехи, которые имеют решающее значение для развития мозга вашего ребенка. При наличии какой-либо аллергии, врачи рекомендуют избегать арахис во время беременности.

10. Сухофрукты. Выбирайте такие сушеные фрукты, как абрикосы, вишни и клюква, но держитесь подальше от сушеных бананов, так как они обрабатываются в масле и загружены жиром.


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