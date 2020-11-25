10 продуктов для здоровой беременности

Язык
Coinspot 25.11.2020
BTC/USD
19255.66
ETH/USD
594.97
LTC/USD
88.10
НБУ 25.11.2020
USD/UAH
28.55
EUR/UAH
33.90
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Седлецкая Татьяна
Фото: menslife
1. Сушеные бобы и чечевица. Все женщины нуждаются в 10
дополнительных граммов белка в день во время беременности (в общей сложности не
менее 60 г). Бобы и чечевица являются отличным источником — около 15 грамм в 1 порции.
2. Бананы богаты калием и предлагают быстрый приток энергии, чтобы
бороться с усталостью во время беременности.
3. Постное мясо. Во время
беременности вы нуждаетесь в удвоенной дневной норме железа, поэтому очень
важно добавить в рацион питания много богатых железом продуктов. "Если у вас
нет хорошего запаса железа, вы часто можете чувствовать себя усталой", — предупреждает
Джо Энн Хатнер, диетолог в Пало-Альто, штат Калифорния. Мясо поставляет форму железа,
которое легко усваивается организмом.
4. Сыр. Такие сорта, как чеддер и моцарелла оказывают большую помощь
в удовлетворении ваших требований кальция – каждые 30 грамм содержат от 150 до
200 миллиграммов.
5. Яйца. У многих женщин развивается отвращение к мясу во время
беременности. Яйца являются отличным альтернативным источником белка, так как
они содержат все необходимые аминокислоты, в которых нуждается тело.
6. Зелень. Приготовленный
шпинат имеет высокий уровень фолиевой кислоты и железа, а капуста и репа
являются хорошими источниками кальция.
7. Хлеб из цельного зерна.
Заменив
ваш традиционный белый хлеб на цельнозерновой, вы можете убедиться, что потребляете
рекомендуемые 20-35 ежедневных граммов волокна.
8. Апельсины. Этот фрукт содержит много витамина С, фолиевой кислоты и
клетчатки, а так как он почти на 90% процентов состоит из воды, также помогает
вам удовлетворить ежедневные потребности в жидкости.
9. Орехи и ореховое масло. Эксперты рекомендуют заменить
некоторые насыщенные жиры (например, в мясе и масле) на ненасыщенные – орехи,
которые имеют решающее значение для развития мозга вашего ребенка. При наличии
какой-либо аллергии, врачи рекомендуют избегать арахис во время беременности.
10. Сухофрукты. Выбирайте такие сушеные фрукты, как абрикосы, вишни и
клюква, но держитесь подальше от сушеных бананов, так как они обрабатываются в
масле и загружены жиром.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости