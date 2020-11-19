4 вопроса о методах контрацепции после родов

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Существует не один вариант метода контрацепции, подходящий для новоиспеченных мам. Лучшее средство контрацепции — то, которое вам нравится и которое не вызывает дискомфорта при использовании.

Ранее вы принимали противозачаточные таблетки?

Нет причин, по которым вы не сможете вернуться к этому методу контрацепции, даже если кормите грудью. Ранее противозачаточные таблетки не рекомендовались врачами из-за опасений, что эстроген в комбинированных таблетках может уменьшить выработку грудного молока. Однако сегодня такое мышление начинает меняться. Некоторые исследования подтвердили, что противозачаточные таблетки оказывают минимальное влияние на лактацию кормящих женщин, если они ведут здоровый образ жизни и хорошо питаются.

Являются ли гормональные методы лучшим вариантом для вас?

Если вы курите, имеете факторы риска, усугубляющие послеродовое кровотечение или вероятность инсульта, у вас есть другое медицинское состояние, которое делает невозможным использование комбинированных гормональных методов контрацепции, рассмотрите такой вариант, как внутриматочное устройство (ВМС, спирали), которые являются отличной альтернативой таблеткам для большинства женщин. Срок эксплуатации ВМС от 3 до 5 лет.

Является ли будущая беременность желанной для вас?

Если какая-то часть вас будет втайне счастлива, если вы снова забеременеете, вы можете сделать выбор в пользу самого простого и дешевого варианта контроля рождаемости – метод лактационной аменореи. Данный вид контрацепции эффективен лишь на 73 %, но лишь при соблюдении всех необходимых для этого условий. Чуть более надежными являются такие барьерные методы контрацепции, как презервативы – 82 %.

Ваша семья полностью "укомплектована"?

Если ваш ответ "да", вы знаете, что делать. Существует вазэктомия (для него) или перевязка труб (для вас). Обе процедуры считаются необратимыми, но в некоторых случаях вазэктомия может быть отменена посредством хирургического вмешательства. Если у вас запланировано кесарево сечение, вы можете заранее договориться с врачом и о перевязке труб сразу после рождения вашего малыша.

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