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5 вещей, которые могут повлиять на грудное молоко

Если вы кормите грудью, вероятно, вы уже обнаружили, что кормление иногда становится достаточно трудным процессом. Травы, специи и аллергия на лекарства - лишь некоторые вещи, которые могут повлиять на поставку грудного молока

сегодня, 14:02
Автор:

Седлецкая Татьяна


5 вещей, которые могут повлиять на грудное молоко

Фото: baby-sleep

Аллергия

Аллергия способна снизить производство грудного молока. Это не очень хорошая новость для кормящих мам, которые страдают от тяжелой сезонной аллергии, но не все потеряно: доза антигистаминного препарата не сильно повлияет на производство грудного молока, если ваше кормление уже налажено и установлено.

Послеродовое кровотечение

Кровотечение после рождения также может ингибировать раннее грудное вскармливание. В основном, травматические роды и материнский стресс, испытываемый во время большой потери крови, способен ингибировать лактогенез (или изготовление молока).

Гипотиреоз

Гипотиреоз, или недостаток гормонов щитовидной железы, может вмешиваться в производство молока. Щитовидная железа помогает регулировать такие гормоны, как пролактин и окситоцин — два основных гормона, участвующих в грудном вскармливании.  

Некоторые травы и специи

Шалфей, мята, душица, мелисса, петрушка, тимьян при потреблении их в больших количествах способны уменьшить поток молока во время кормления грудью. Но не пугайтесь, если вы не едите эти травы в обильном количестве, вы будете чувствовать себя просто отлично, поэтому можете продолжать использовать их в качестве приправ для своих блюд.

Гормональные противозачаточные средства

Большинство гормональных методов контроля над рождаемостью отлично подходят для грудного вскармливания. Но некоторые из них, особенно те, которые содержат эстроген, могут повлиять на количество грудного молока. Варианты регулирования рождаемости, которые содержат только прогестин (в отличие от прогестерона и эстрогена), как правило, являются лучшим выбором для кормящих мам. 


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