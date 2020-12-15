5 способов уменьшить изжогу во время беременности

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Беременные женщины являются главными кандидатами на изжогу по двум причинам: во-первых, гормон релаксин (расслабляющий ваши суставы и соединительную ткань для более легкого протекания процесса родов) замедляет пищеварение, то есть пища остается в желудке дольше, благодаря чему организмом вырабатывается больше кислоты. Во-вторых, растущий ребенок оказывает давление, как на желудок, так и на пищеводный сфинктер, увеличивая вероятность того, что кислота попадет в пищевод.

Ешьте меньше, но чаще

Во время беременности место для желудка сильно уменьшается, поэтому с помощью разумной диеты можно предотвратить изжогу. Постарайтесь вместо трех блюд в день потреблять шесть мини-порций. Меньшие размеры порций будут быстрее и легче перевариваться желудком без производства лишней кислоты.

Исключите продукты, провоцирующие изжогу

Определите продукты, которые усиливают вашу изжогу, и полностью исключите их из своего рациона питания. Такие продукты обычно включают цитрусовые, томаты, жирные или жареные продукты, пряности, шоколад, кофе, газированные напитки.

Сосредоточьтесь на жидкостях

Выбирайте продукты, которые содержат много белка, такие как молоко и питьевой йогурт. Также старайтесь медленно и очень тщательно пережевывать твердую пищу.

Не ешьте перед сном

Чтобы избежать изжоги в ночное время суток, старайтесь не есть ничего в течение как минимум трех часов перед сном. Используйте дополнительную подушку, чтобы увеличить угол наклона своего тела во сне.

Будьте осторожны с антрацитными препаратами

Конечно, прекрасно найти облегчение с помощью антрацитных препаратов, содержащих кальций, предназначенных для нейтрализации соляной кислоты в желудочном соке. Тем не менее слишком большое количество кальция может блокировать абсорбцию железа, поэтому не принимайте антрацитные препараты, если вы принимаете витамины для беременных.

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