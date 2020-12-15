kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 15.12.2020

BTC/USD

19360.90

ETH/USD

587.34

LTC/USD

81.68

НБУ 15.12.2020

USD/UAH

28.00

EUR/UAH

34.05

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье беременность и роды 5 способов уменьшить изжогу во время беременности
commentss НОВОСТИ Все новости

5 способов уменьшить изжогу во время беременности

Ощущение жжения, известное как изжога, происходит, когда нижний пищеводный сфинктер (мышца, отвечающая за удержание содержимого желудка) начинает расслабляться - это позволяет желудочным кислотам течь вверх в пищевод

сегодня, 15:02
Автор:

Седлецкая Татьяна


5 способов уменьшить изжогу во время беременности

Фото: plan-baby

Беременные женщины являются главными кандидатами на изжогу по двум причинам: во-первых, гормон релаксин (расслабляющий ваши суставы и соединительную ткань для более легкого протекания процесса родов) замедляет пищеварение, то есть пища остается в желудке дольше, благодаря чему организмом вырабатывается больше кислоты. Во-вторых, растущий ребенок оказывает давление, как на желудок, так и на пищеводный сфинктер, увеличивая вероятность того, что кислота попадет в пищевод.

Ешьте меньше, но чаще

Во время беременности место для желудка сильно уменьшается, поэтому с помощью разумной диеты можно предотвратить изжогу. Постарайтесь вместо трех блюд в день потреблять шесть мини-порций. Меньшие размеры порций будут быстрее и легче перевариваться желудком без производства лишней кислоты.

Исключите продукты, провоцирующие изжогу

Определите продукты, которые усиливают вашу изжогу, и полностью исключите их из своего рациона питания. Такие продукты обычно включают цитрусовые, томаты, жирные или жареные продукты, пряности, шоколад, кофе, газированные напитки.

Сосредоточьтесь на жидкостях

Выбирайте продукты, которые содержат много белка, такие как молоко и питьевой йогурт. Также старайтесь медленно и очень тщательно пережевывать твердую пищу.

Не ешьте перед сном

Чтобы избежать изжоги в ночное время суток, старайтесь не есть ничего в течение как минимум трех часов перед сном. Используйте дополнительную подушку, чтобы увеличить угол наклона своего тела во сне.  

Будьте осторожны с антрацитными препаратами  

Конечно, прекрасно найти облегчение с помощью антрацитных препаратов, содержащих кальций, предназначенных для нейтрализации соляной кислоты в желудочном соке. Тем не менее слишком большое количество кальция может блокировать абсорбцию железа, поэтому не принимайте антрацитные препараты, если вы принимаете витамины для беременных. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ