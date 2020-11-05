6 скрытых опасностей во время беременности

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Можно ли покрасить детскую?

Хотя нет никакого известного риска от воздействия неэтилированных красок на водной основе (латекса), все краски содержат химические вещества, выделяющие пары. Масляные краски и растворители содержат вещества, способные увеличить риск выкидыша и врожденных дефектов у малыша, в отличие от их аналогов на водной основе, поэтому выбирайте латексную краску и попросите мастера после работы хорошо проветрить комнату.

Безопасно ли использовать чистящие средства?

Проверьте этикетки и избегайте продуктов, которые говорят о токсичности, так как они могут содержать опасные растворители. Например, очистители для духовки и очистители окон часто содержат гликолевые эфиры, которые, как известно, повышают риск выкидыша у женщины. А большинство средств, удаляющих плесень, содержат фенолы, которые могут увеличить риск врожденных дефектов или смерти плода.

Безопасны ли пестициды?

Хотя нет конкретных доказательств тому, что воздействие этих химических веществ представляет значительный риск для вашего ребенка, недавние исследования показали, что большие количества пестицидов все же могут навредить плоду. Если вы являетесь будущей мамой, то (по возможности) избегайте применения пестицидов, а также репелленты против насекомых, которые содержат химические вещества.

Можно ли делать маникюр?

Побаловать себя маникюром – всегда удовольствие для женщины, тем более беременной. В идеале, помещение должно хорошо проветриваться, имея открытые окна во время процедуры, так как лак для ногтей и средство для снятия лака содержат растворители.

Безопасно ли окрашивать волосы?

Нет никаких доказательств тому, что химические вещества, содержащиеся в красках для волос, вызывают врожденные дефекты, выкидыши или другие осложнения беременности, но также нет и надежных исследований, подтверждающих безопасность этих веществ. Теоретически краска во время окрашивания проникает в кожу головы и попадает в кровоток, поэтому может достичь вашего растущего ребенка. По этой причине некоторые медицинские работники рекомендуют беременным женщинам избегать таких процедур с волосами, особенно в первом триместре, когда органы малыша активно развиваются.

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