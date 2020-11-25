4 самых больших стресса во время беременности

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МЕНЮ
Седлецкая Татьяна
Фото: m24
Ваши отношения с мужем
Беременность — время серьезных эмоциональных (и физических) изменений,
когда все пары сталкиваются со стрессовыми моментами. Обсудите
с партнером все вопросы, вызывающие озабоченность, включая лишение сна,
разделение обязанностей по дому и воспитанию детей. Посетите
курсы по подготовке к родительству. Вы встретитесь с другими парами с
аналогичным сроком беременности и поможете своему партнеру встретиться с
другими будущими папами.
Ваша работа и карьера
Если вы беспокоитесь по поводу дискриминации на работе, получите как можно
больше информации касательно этого вопроса. Ознакомьтесь с законом о декретном
отпуске, а затем свяжитесь с HR-персоналом вашей компании и запросите
информацию относительно отпуска по беременности и родам, которой
руководствуются на вашей фирме. Четко сообщайте
свои планы руководителю и персоналу, например, напишите письмо своему боссу (с
копиями для HR), изложив, когда вы берете декретный отпуск, когда планируете
вернуться, кто берет на себя незаконченные или текущие проекты и т.д.
Ваше здоровье
Вам понадобится
поддержка со стороны вашего партнера, семьи, друзей и хорошего медицинского
работника, особенно если ваша беременность относится к категории с высоким
риском. Книги для будущих родителей содержат полезную информацию не только о
серьезных проблемах, но также рассказывают об абсолютно нормальных явлениях
беременности. Просто убедитесь, что книги и веб-сайты, к которым вы
обращаетесь, являются авторитетными источниками. Избегайте такой
неподтвержденной информации, как слухи, порождающей страх и беспокойство.
Ваши финансы
Да, дети – это недешево. Но не паникуйте — планирование семейного бюджета поможет избежать финансового краха. Определите
бюджет, который включает расходы на ребенка. Определите способы экономии денег
для вашей семьи: грудное вскармливание вместо детской смеси; детская одежда,
которая досталась от подруг и родственников, а не новая и купленная в брендовых
магазинах и т.д.
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