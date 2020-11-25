4 самых больших стресса во время беременности

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Ваши отношения с мужем

Беременность — время серьезных эмоциональных (и физических) изменений, когда все пары сталкиваются со стрессовыми моментами. Обсудите с партнером все вопросы, вызывающие озабоченность, включая лишение сна, разделение обязанностей по дому и воспитанию детей. Посетите курсы по подготовке к родительству. Вы встретитесь с другими парами с аналогичным сроком беременности и поможете своему партнеру встретиться с другими будущими папами.

Ваша работа и карьера

Если вы беспокоитесь по поводу дискриминации на работе, получите как можно больше информации касательно этого вопроса. Ознакомьтесь с законом о декретном отпуске, а затем свяжитесь с HR-персоналом вашей компании и запросите информацию относительно отпуска по беременности и родам, которой руководствуются на вашей фирме. Четко сообщайте свои планы руководителю и персоналу, например, напишите письмо своему боссу (с копиями для HR), изложив, когда вы берете декретный отпуск, когда планируете вернуться, кто берет на себя незаконченные или текущие проекты и т.д.

Ваше здоровье

Вам понадобится поддержка со стороны вашего партнера, семьи, друзей и хорошего медицинского работника, особенно если ваша беременность относится к категории с высоким риском. Книги для будущих родителей содержат полезную информацию не только о серьезных проблемах, но также рассказывают об абсолютно нормальных явлениях беременности. Просто убедитесь, что книги и веб-сайты, к которым вы обращаетесь, являются авторитетными источниками. Избегайте такой неподтвержденной информации, как слухи, порождающей страх и беспокойство.

Ваши финансы

Да, дети – это недешево. Но не паникуйте — планирование семейного бюджета поможет избежать финансового краха. Определите бюджет, который включает расходы на ребенка. Определите способы экономии денег для вашей семьи: грудное вскармливание вместо детской смеси; детская одежда, которая досталась от подруг и родственников, а не новая и купленная в брендовых магазинах и т.д.

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