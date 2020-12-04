7 решений, которые должны быть приняты к моменту родов

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Педиатр

Выбирать педиатра для новорожденного заблаговременно – целесообразное решение, так как вы будете проводить много времени в кабинете врача, особенно во время первых недель жизни малютки. Также обратите внимание на то, какие больницы связаны с вашим потенциальным врачом. Начните поиск педиатра для малыша во время третьего триместра, чтобы у вас было достаточно времени на встречу и собеседование.

Грудное вскармливание

Потратьте немного времени, чтобы узнать все, что можете о лактации и процессе кормления. После рождения ребенка обязательно задайте все интересующие вас вопросы о кормлении грудью своей медсестре, особенно если у вас возникли какие-либо трудности с грудным вскармливанием.

Пуповина

Было доказано, что нескольких дополнительных минут перед разрезанием пуповины после рождения малыша, позволяют крови из плаценты полностью перетечь к малышу, что не только гарантирует пользу для здоровья новорожденной крохи, но и существенно снижает риск развития анемии в первые шесть месяцев. Заранее обсудите свое предпочтение с доктором и акушеркой.

Банк пуповинной крови

Сегодня многие родители выбирают услуги банков пуповинной крови — собирают кровь, оставшуюся в пуповине и плаценте, которая содержит потенциально жизненно важные стволовые клетки, и хранят ее для будущего медицинского использования. Данное решение должно быть принято заранее (обычно на сроке 35 недель), так как для этого процесса требуется наличие специального комплекта, который должен быть вовремя заказан и доставлен в больницу для сбора пуповинной крови.

Плацента

Если вы являетесь одним из тех мам, которые хотят оставить себе плаценту после рождения, узнайте, какую политику имеет выбранная вами больница в решении данного вопроса, включая способы извлечения плаценты и ее транспортировки.

Вакцина против гепатита В

Младенцы обычно получают свою первую дозу вакцинации от гепатита B на следующий день после рождения (или в тот же день). Это первая прививка из длинного перечня рекомендованных детских иммунизаций. Если вы решите не вакцинировать своего ребенка, заранее поговорите со своим врачом.



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