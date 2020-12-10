3 пути решения боли при грудном вскармливании

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Воспользуйтесь следующими приемами для преодоления трудностей, связанных с грудным вскармливанием.

Спина, плечи и запястья!

Никогда не наклоняйтесь вперед, вместо этого есть стул или диван, способный полностью поддерживать вашу спину. Для новоиспеченных мам напряжение в спине, плечах и руках может быть достаточно, чтобы спровоцировать вспышку. Используйте свои руки, чтобы свободно расположить новорожденного, и делайте паузу, если долго носите малыша на руках. Начните тренировать мышцы живота, которые помогут предотвратить боли в спине.

Недостаток кальция

Когда вы кормите, кальций для молока берется непосредственно из ваших костей. В среднем женщины теряют от 5 до 10 % своей костной массы в течение шести месяцев после начала грудного вскармливания. Поэтому очень важно принимать, по меньшей мере, 1000 мг кальция в день после рождения ребенка, чтобы сохранить здоровье костей. Если вы не любите молочные продукты, следует искать альтернативные источники кальция, такие как орехи, семена, обогащенное кальцием соевое молоко или добавки кальция.

Нижнее белье для кормящих мам

Часто дискомфорт и боль в груди причиняет бюстгальтер неправильной формы. Белье для беременных и кормящих обязательно должно быть натуральным хлопковым по своему составу. О бюстах с косточками придется забыть. Идеальным вариантом будет спортивный топ – он хорошо фиксирует грудь, а также удобен и прост в носке. Бюстгальтеры для беременных и кормящих отличаются застежкой впереди и удобной чашечкой для кормления.

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