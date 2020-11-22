3 признака начала родовой деятельности

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Седлецкая Татьяна
Фото: klinika.pl.ua
Ваши схватки
интенсивные и сильные
Самая большая путаница возникает, когда речь заходит про отличия схваток
между ложными и реальными сокращениями. Главное отличие между подготовительными
сокращениями и настоящими схватками – последние очень болезненны. Родовые
схватки очень сильные и интенсивные — вы не можете ходить или говорить во время
сокращений.
Родовые схватки
непрерывно возобновляются
Вы можете засечь время между ними. Когда интервал между схватками доходит до
5-7 минут, и каждая новая схватка столь же интенсивна, как и предыдущая — вы рожаете.
Лучше всего — позвоните своему врачу. Если это ваши первые роды, вероятнее
всего, вы можете дождаться интервала между схватками в 5 минут, а потом ехать в
больницу. Если это не первые роды, обратитесь к врачу, когда интервал ваших
схваток от 10 до 15 минут.
Другие признаки,
что вы родите в ближайшие 48 часов
Иногда женщины могут испытывать диарею за день или два до родов. Это способ тела
опорожнить кишечник для того, чтобы сокращениям матки ничего не препятствовало.
Диспепсия и рвота до родов — также возможное явление.
Ваш живот опустился особенно низко. Когда голова ребенка опускается в область таза, подготавливаясь к родам, вес вашего ребенка больше не давит на диафрагму, в результате вы можете дышать более свободно.
Вы получаете прилив энергии. Вы исчерпали последние силы, но вдруг чувствуете, что открылось "второе дыхание". Если вы чувствуете всплеск новой энергии – не переутомите себя вновь – вы будете нуждаться в этой энергии во время родов.
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