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3 признака начала родовой деятельности

Никто не хочет прибыть в больницу слишком рано, или наоборот – иметь риск рожать в машине. Обратите внимание на следующие классические признаки начала родовой деятельности.

сегодня, 11:10
Автор:

Седлецкая Татьяна


3 признака начала родовой деятельности

Фото: klinika.pl.ua

Ваши схватки интенсивные и сильные

Самая большая путаница возникает, когда речь заходит про отличия схваток между ложными и реальными сокращениями. Главное отличие между подготовительными сокращениями и настоящими схватками – последние очень болезненны. Родовые схватки очень сильные и интенсивные — вы не можете ходить или говорить во время сокращений.

 

Родовые схватки непрерывно возобновляются

Вы можете засечь время между ними. Когда интервал между схватками доходит до 5-7 минут, и каждая новая схватка столь же интенсивна, как и предыдущая — вы рожаете. Лучше всего — позвоните своему врачу. Если это ваши первые роды, вероятнее всего, вы можете дождаться интервала между схватками в 5 минут, а потом ехать в больницу. Если это не первые роды, обратитесь к врачу, когда интервал ваших схваток от 10 до 15 минут.

 

Другие признаки, что вы родите в ближайшие 48 часов

Иногда женщины могут испытывать диарею за день или два до родов. Это способ тела опорожнить кишечник для того, чтобы сокращениям матки ничего не препятствовало. Диспепсия и рвота до родов — также возможное явление.


Ваш живот опустился особенно низко. Когда голова ребенка опускается в область таза, подготавливаясь к родам, вес вашего ребенка больше не давит на диафрагму, в результате вы можете дышать более свободно.


Вы получаете прилив энергии. Вы исчерпали последние силы, но вдруг чувствуете, что открылось "второе дыхание". Если вы чувствуете всплеск новой энергии – не переутомите себя вновь – вы будете нуждаться в этой энергии во время родов. 


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