7 осложнений беременности

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Выкидыш

Выкидыш – это потеря беременности в первые 20 недель. Около 10-20 % известных беременностей заканчиваются выкидышем, а более 80 % выкидышей происходят до 12 недель. Считается, что большинство выкидышей первого триместра вызваны хромосомными аномалиями оплодотворенной яйцеклетки, которые препятствуют развитию эмбриона.

Преждевременные роды

Если у женщины начались регулярные сокращения, из-за которых шейка матки начинает открываться (расширяться) до достижения срока 37 недель беременности, это называется преждевременные схватки и роды. Когда ребенок рождается до 37 недель, его называют преждевременно рожденным – такой ребенок считается недоношенным.

Припухлость (отеки)

Отечность в лодыжках и ногах является распространенным симптомом в третьем триместре беременности. Получите советы по профилактике, а также информацию о том, когда необходимо обратиться к врачу, у своего лечащего доктора.

Преэклампсия



Преэклампсия является серьезным заболеванием, которое затрагивает около 5 % беременных женщин. Заболевание диагностируется, если у беременной женщины обнаружено такое состояние здоровья, как повышенное кровяное давление, белок в моче или печени или аномалии почек после 20 недель беременности.

Маловодие (олигогидрамниоз)

Амниотический мешок наполняется жидкостью, которая защищает и поддерживает вашего развивающегося ребенка. Когда такой жидкости слишком мало, это называется олигогидрамниозом. Обычно в третьем триместре около 4 % беременных женщин имеют низкий уровень амниотической жидкости.

Гестационный диабет

От 2 до 10 % будущих матерей развивают этот тип диабета. Гестационный диабет – достаточно распространенное и серьезное осложнение беременности, поэтому беременные женщины регулярно проходят тест на глюкозу между 24 и 28 неделями. Большинство женщин могут контролировать уровень сахара в крови с помощью диеты и физических упражнений и родить здоровых детей. Но плохо контролируемый диабет может иметь серьезные последствия для здоровья ребенка.

Внематочная беременность

Когда оплодотворенная яйцеклетка имплантируется за пределы матки, такая беременность называется внематочной. Одна из 50 беременностей является внематочной.

Предлежание плаценты

Предлежание плаценты – низкое размещение плаценты с частичным или полным покрыванием шейки матки. Предлежание плаценты обычно не является проблемой на ранней стадии беременности, но если плацента остается опасно низкорасположенной по мере прогрессирования беременности, это может вызвать кровотечение и привести к другим осложнениям.

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