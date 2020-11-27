Как восстановить вес после рождения ребенка

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Если вы постоянно испытываете стресс, то, несмотря на достаточный отдых, правильное питание и регулярные тренировки, — вы не сможете достичь и поддерживать свой идеальный вес. Исследования показывают, что стресс может заставить организм удерживать жир в области живота, вызывать сильное желание потреблять жирные или сладкие блюда и даже замедлять метаболизм.

· Определите свои пристрастия

Освободите себе 15 минут утром, чтобы полистать журналы или Интернет, чтобы определить, что действительно приносит вам удовлетворение и радость. Возможно, раньше вы любили заниматься определенными ремеслами? Найдите единомышленников в своей области и приступайте к делу!

· Уделите время своим слабостям

Например, в конце особо трудного дня всегда приятно провести некоторое время с бокалом вина за просмотром развлекающей телепередачи. Или медленно потягивать латте с корицей. Возможно, вы предпочтете нанять няню, чтобы посетить класс йоги или сходить на массаж с подругой.

· Не считайте калории

Давайте посмотрим правде в глаза – постоянное беспокойство о содержании калорий в каждом блюде является крайне удручающим. Некоторые специалисты считают, что подсчет калорий буквально "убивает" всю радость от потребления пищи. Если вы регулярно потребляете здоровые и питательные продукты и занимаетесь физическими упражнениями, то нет никакой необходимости делать математические подсчеты!

· Выходите в свет и общайтесь с людьми

Общение с родственниками и подругами может показаться вам роскошью, но исследования показывают, что чем больше времени вы проводите в социуме, общаясь с людьми, тем счастливее и менее изнуренно будете себя чувствовать.

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