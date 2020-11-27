Как восстановить вес после рождения ребенка

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Седлецкая Татьяна
Фото: lifehacker
Если вы постоянно испытываете стресс, то, несмотря на
достаточный отдых, правильное питание и регулярные тренировки, — вы не сможете
достичь и поддерживать свой идеальный вес. Исследования показывают, что стресс
может заставить организм удерживать жир в области живота, вызывать сильное
желание потреблять жирные или сладкие блюда и даже замедлять метаболизм.
·
Определите свои пристрастия
Освободите себе 15 минут утром, чтобы полистать журналы
или Интернет, чтобы определить, что действительно приносит вам удовлетворение и
радость. Возможно, раньше вы любили заниматься определенными ремеслами? Найдите
единомышленников в своей области и приступайте к делу!
·
Уделите время своим
слабостям
Например, в конце особо трудного дня всегда приятно
провести некоторое время с бокалом вина за просмотром развлекающей
телепередачи. Или медленно потягивать латте с корицей. Возможно, вы предпочтете
нанять няню, чтобы посетить класс йоги или сходить на массаж с подругой.
·
Не считайте калории
Давайте посмотрим правде в глаза – постоянное беспокойство
о содержании калорий в каждом блюде является крайне удручающим. Некоторые
специалисты считают, что подсчет калорий буквально "убивает" всю радость от
потребления пищи. Если вы регулярно потребляете здоровые и питательные продукты
и занимаетесь физическими упражнениями, то нет никакой необходимости делать
математические подсчеты!
·
Выходите в свет и
общайтесь с людьми
Общение с родственниками и подругами может показаться вам
роскошью, но исследования показывают, что чем больше времени вы проводите в
социуме, общаясь с людьми, тем счастливее и менее изнуренно будете себя
чувствовать.
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