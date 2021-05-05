Как бросить курить беременным

Курение в период беременности наносит вред женщине и младенцу. О влиянии курения в особый период написано много статей и снято десятки медицинских передач. Большинство будущих мам понимают, что подвергают ребенка и себя опасности. Однако как избавиться от пагубной привычки? Как заставить себя побороть зависимость? И что делать со стрессом, который неизбежно возникнет у женщины при отказе от курения? Сайт "Комментарии" решил разобраться в этом вопросе.

Как правильно бросать курить беременным и почему нельзя бросать резко. Фото с интернета

Последствия курения во время беременности



Когда женщина в положении курит, в ее плода повышается риск осложнений и возникновений различных патологий. Прежде всего ребенок может родиться физически и психически слабым. Очень часто такие дети рождаются раньше срока и имеют врожденные пороки сердца. Младенцы, которых родила женщина-курильщик, часто страдают аномалии нервной системы и серьезными нарушениями психики. В худшем случае ребенок рождается мертвым. Многие считают, если курение во время беременности не оставило сразу последствий — то все хорошо. Но это совсем не так. У мамы, которая курит, во время кормления вырабатывается меньше молока. Оно имеет горький привкус. Из-за этого многие дети отказываются от груди, и их приходится выкармливать искусственно. Кроме того, у детей повышается риск умереть от внезапной остановки сердца. Такое случается у детей в первый год жизни без видимых на то причин. Дети, мать которых курила в период беременности, уже с рождения имеют никотиновую зависимость и могут увлекаться сигаретами с раннего или подросткового возраста.





Можно ли беременной резко отказываться от сигарет

Существует миф, что беременным женщинам нельзя резко отказываться от сигарет. Будто бы это сильная стрессовая ситуация для организма. А любой стресс может обернуться выкидышем или преждевременными родами. На самом деле отказ от сигарет — действительно морально сложно. Однако это намного лучше, чем продолжать курить. Именно курение сигарет может спровоцировать отслоение плаценты и кровотечение у беременной. Когда будущая мама курит, малыш может не получать нужного количества кислорода. Это негативно влияет на развитие и функционирование внутренних органов ребенка.





Влияет ли на здоровье пассивное курение

Пассивное курение также влияет на плод. Женщинам, которые вынашивают ребенка, советуют не только не курить, но и обходить места, где курят. Ведь именно табачный дым провоцирует появление патологий в организме, который развивается. Пассивное курение может спровоцировать преждевременные роды, развитие патологий младенца, а также привести к появлению у малыша пороков сердца и серьезных заболеваний внутренних органов. Также табачный дым — очень распространенная причина выкидышей. Малышу может угрожать низкий вес при рождении и "смерть в колыбели" (когда у ребенка внезапно останавливается дыхание во время сна и он умирает).





Как правильно бросать курить беременным



Разберем самые распространенные способы, которые помогут преодолеть зависимость от сигарет.

1. Мотивационная литература

Существует множество литературы, которая помогает людям по всему миру избавиться от вредной привычки. Прежде всего следует ознакомиться с книгой Аллена Карра "Легкий способ бросить курить". Также можно обратить внимание на "Перестанем курить!" Александра Аполло, "Как я бросил курить" от Astrogreep и "Я больше не курю!" Роберта Уэста.

2. Изменение привычек

Стоит исключить из своего дневного распорядка те моменты, которые ассоциируются у вас с сигаретами. Например, это могут быть телефонные разговоры с подругой, выпивание чашки кофе, после которой непременно захочется выкурить сигарету, секс. Проанализируйте, после чего вы хотите курить и контролируйте себя в этот период или, если это возможно, вычеркните сопутствующую привычку из своей жизни.

3. Длинные и частые прогулки

Старайтесь большую часть свободного времени проводить на свежем воздухе. Такие прогулки снижают тягу к никотину и увеличивают скорость распространения кислорода по организму. Кроме того, под осуждающими взглядами прохожих спокойно покурить все равно не получается.

4. Замените курение менее вредной привычкой

Попробуйте при малейшем желании курить есть что-то сладкое, например карамельки. Каким бы вредными они не казались, сладкое, съеденное вместо выкуривания очередной сигареты, все же полезнее.

5. Максимально займите себя делами

Чем больше вы заняты, тем меньше у вас времени думать о курении. Создайте свой распорядок дня, вписывайте туда обязательные дела. Важно в период отказа от курения получать максимум положительных эмоций. Поэтому запланируйте интересные встречи с близкими и события, которые подарят вам хорошее настроение.





Важно не возобновлять вредную привычку после родов. Даже если вы не курите при малыше, вредные вещества табачного дыма будут оставаться на вашей одежде и теле. Так токсины все равно могут попасть в организм младенца. В дополнение ко всему, во время грудного вскармливания ребенок вместе с молоком потреблять вредные вещества, которые негативно влияют на развивающийся организм. Чем раньше вы бросите курить, тем здоровее будет ваш малыш. Поэтому позаботьтесь заранее о здоровье будущего чада и вашем собственное здоровье и благополучии!

Также сайт "Комментарии" рекомендует прочитать, какие болезни вызывает пассивное курение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!