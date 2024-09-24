Грудное вскармливание повышает интеллект ребенка: правда ли это

Грудное вскармливание всегда считалось важным для здоровья ребенка, но может ли оно влиять на интеллектуальное развитие? Исследования показывают, что грудное вскармливание действительно может оказать положительное влияние на когнитивные способности ребенка. Портал "Комментарии" сообщает, правда ли грудное вскармливание поможет повысить интеллект ребенка.



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Согласно исследованию, опубликованному Американской академией педиатрии (AAP), грудное вскармливание ассоциируется с улучшением когнитивного развития детей. Исследование показало, что дети, получавшие молоко матери в течение первых шести месяцев жизни, имели более высокие показатели интеллектуального развития в возрасте трех лет. Это подтверждает важность соблюдения рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по поводу исключительного грудного вскармливания в течение первых шести месяцев жизни.

Существует несколько механизмов, через которые грудное вскармливание может оказывать влияние на интеллектуальное развитие. Во-первых, грудное молоко содержит важные питательные вещества, такие как длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты (DHA), которые являются критическими для развития мозга. Во-вторых, процесс кормления грудью способствует тесной эмоциональной связи между матерью и ребенком, что также может оказывать положительное влияние на развитие мозга.

Исследование, проведенное ВОЗ, показало, что дети, которых кормили грудью, имели более высокие показатели интеллекта в возрасте 7-8 лет по сравнению с детьми, которых кормили искусственными смесями. Это свидетельствует о том, что грудное вскармливание может оказать долгосрочные положительные эффекты на когнитивное развитие.

Грудное вскармливание действительно может способствовать повышению интеллекта ребенка. Соблюдение рекомендаций по грудному вскармливанию может иметь долгосрочные положительные эффекты на когнитивные способности ребенка.

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