Готовим свое тело к родам

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Седлецкая Татьяна
Фото: lifestyle.segodnya
Следующие упражнения направлены на мышцы, которые будут
задействованы больше всего в последние часы вашей беременности. Данные
упражнения усиливают и улучшают гибкость в четырехглавой мышце, нижней и
верхней частях спины, бедрах и тазовом дне.
Упражнения
для подготовки к родам
Делайте эти упражнения 3-4 раза в неделю, с одним днем
отдыха между каждой тренировкой. Разогрейте мышцы в течение 5 минут посредством
быстрой ходьбы или ходьбы на месте.
1. Приставьте стул к стене и положите руки на его тыльную
сторону. Встаньте с ногами немного дальше, чем ширина тазобедренного сустава,
колени слегка согнуты. Согните колени так, чтобы бедра и ягодицы были как можно
ближе к полу, но не позволяйте коленям заходить за пределы пальцев ног.
Удерживайте положение сидя в течение 10-15 секунд. Медленно наклонитесь вперед,
перемещая вес с пяток на носки, а затем поднимитесь, используя стул для
поддержки. Повторите упражнение 2-3 раза. Каждую неделю добавляйте 15 секунд в
позицию "удержание сидячего положения", пока вы не сможете просидеть на
корточках в течение 3 минут. Данное упражнение увеличивает гибкость и силу в
бедрах, коленях и ягодицах.
2. Опуститесь на руки и колени, плечи прямо над
запястьями (если вы испытываете дискомфорт, поместите под руки полотенце,
скрученное в рулон). Держите руки прямо, а колени немного шире тазобедренного
сустава. Следите за тем, чтобы пальчики ваших ног расслаблено лежали на полу
(не упирайтесь ими). На вдохе медленно прогните спину, откиньте плечи назад и
посмотрите вверх. Выдохните медленно, прижимая руки к полу, подтягивая
подбородок к груди и закругляя спину. Повторите 4-6 раз.
3. Передвиньте колени еще дальше, сведя пальцы ног
вместе. Раскройте бедра, немного развернув их по направлению к пяткам. Согните локти
и положите голову на руки. Позвольте мышцам нижней части спины полностью
расслабиться. Удерживайте позу 3-5 вдохов.
4. Сидя на полу, согните ноги и соедините подошвы ног
вместе. Аккуратно раскрывайте колени, максимально прижимая их к полу.
Наклонитесь вперед, обхватив руками свои ступни, но не тянитесь слишком сильно.
Продолжайте медленно открывать колени; слегка наклоняйтесь вперед, чтобы
увеличить растяжку. Удерживайте данную позу 5-8 полных вдохов и выдохов.
5. Упражнения Кегеля: сожмите мышцы влагалища (словно
пытаетесь остановить поток мочи) и удерживайте 10 секунд. Медленно расслабьте
мышцы. Делайте до 25 повторений в день. Данное упражнение укрепляет мышцы
тазового дна.
6. Сядьте, скрести ноги, спиной к стене и положите свои руки
на пупок. Вдохните, расширяя живот, а на выдохе максимально втяните. В первом
триместре беременности делайте 1 набор из 5 повторений, во втором – 10, в
третьем – 15 повторений. Данное упражнение улучшает тонус брюшной мышцы, тем
самым помогая снять боль в спине.
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