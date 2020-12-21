Экстренные роды в домашних условиях





Фото: depositphotos.com

Если это ваша вторая беременность, а первый малыш появился на свет стремительно, вам необходимо быть особо чуткой и настроенной на любые признаки начала родовой деятельности. Будьте готовы к тому, что следующие роды могут идти еще стремительнее и быстрее. Если на момент сильных стремительных потуг вы окажетесь дома, следующие шаги помогут вам, пока вы ждете бригаду скорой помощи.

Что делать?

- Позвоните в "скорую помощь". Скажите диспетчеру, что рожаете, поэтому вам нужна неотложная медицинская бригада.

- Откройте входные двери, чтобы медицинская бригада беспрепятственно могла попасть в квартиру. Возможно, вы не сможете добраться до двери позже, чтобы открыть ее врачам.

- Позвоните своему врачу или акушерке. Он должен оставаться с вами на линии, чтобы руководить процессом и вести вас, пока не приедет помощь.

- Возьмите полотенца, простыни или одеяла. Расстелите одно под собой, а остальное чистое белье оставите рядом, чтобы вы могли высушить ребенка сразу после рождения (если помощь не придет вовремя).

Что делать, если ребенок прибывает до приезда медицинской бригады?

- Старайтесь сохранять спокойствие. Младенцы, которые прибывают достаточно быстро, обычно рождаются с легкостью.

- Делайте все возможное, чтобы вести процесс рождения как можно мягче.

- Если пуповина находится вокруг шеи ребенка, либо слегка расслабьте ее над головой, либо ослабьте ее достаточно для того, чтобы сформировать петлю, чтобы остальная часть тела малыша могла проскользнуть сквозь нее.

- Когда ребенок родится, не тяните за пуповину, не пытайтесь завязать ее или отрезать самостоятельно — оставьте пуповину прикрепленной к малышу до прибытия бригады скорой помощи.

- Оставайтесь там, где вы находитесь, пока не доставите плаценту, которая должна "родиться" в ближайшее время. Оставьте плаценту, прикрепленную к пуповине — медицинский персонал сам позаботится об этом.

- Немедленно высушите ребенка. Затем положите его себе на живот кожа к коже – и согрейте теплом своего тела. Накройте себя и своего ребенка сухим и чистым одеялом.

- Уберите любую слизь или амниотическую жидкость из ноздрей малыша, осторожно поглаживая пальцами по бокам его носа.

- Если ваш ребенок не плачет при рождении, стимулируйте его, твердо протирая его спину.

- Пока вы ждете прибытия медицинской помощи, постарайтесь кормить малыша грудью — но только в том случае, если можете удерживать пуповину не натянутой (иногда, пока плацента еще внутри, пуповина не будет достаточно длинной, чтобы позволить вам уложить ребенка на грудь). Сосание груди побудит ваше тело высвободить больше окситоцина — гормона, стимулирующего схватки, который поможет родить плаценту.

- После "рождения" плаценты, продолжайте кормить малыша грудью, чтобы ваша матка продолжала сокращаться для того, чтобы держать кровотечение под контролем. Если малыш откажется сосать грудь сразу после рождения, вручную простимулируйте свои соски, чтобы высвободить гормон.

- После того, как вы доставите плаценту, энергично массируйте свой живот в области ниже пупа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!