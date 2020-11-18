kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 18.11.2020

BTC/USD

17875.64

ETH/USD

475.01

LTC/USD

71.09

НБУ 18.11.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье беременность и роды Декретный отпуск. Советы молодым мамам
commentss НОВОСТИ Все новости

Декретный отпуск. Советы молодым мамам

Декрет для молодой мамы может стать серьезным испытанием. Несколько советов о том, как «пережить» свой декретный отпуск

сегодня, 15:38
Автор:

Седлецкая Татьяна


Декретный отпуск. Советы молодым мамам

Фото: ya-roditel

Настройте ваши ожидания

Планируйте свой декрет заранее, чтобы вам было чем заняться до появления малыша на свет. Большие идеи, которые отнимают много сил и времени, лучше воплотить в жизнь до родов. Завершите все необходимые поездки и визиты, займитесь обустройством детской комнаты.

 

Это не отпуск

На данном этапе вам важно понимать, что отпуск по уходу за ребенком существенно отличается от обычного отпуска и даже от обычной физической работы, к торой вы привыкли. Ваше тело теперь обязано делать различные задачи – восстанавливаться после родов, производить молоко для малыша, выполнять необходимый уход за ним и т.д. Очень вероятно, что вы будете чувствовать себя уставшей и перенапряженной.

 

Дайте себе перерыв

15 минут в день уделяйте себе самой – послушайте музыку, примите душ или насладитесь чашечкой чая в одиночестве. Эти маленькие паузы играют огромную роль для психологического здоровья новоиспеченной мамы.  

 

Разработка системы поддержки

Присоединитесь к группам мамочек в социальных сетях, на детской площадке или на спортивных занятиях. Это даст вам несколько точек соприкосновения с людьми, которые имеют такие же интересы, как у вас. Также это отличная возможность провести какое-то время со взрослыми, а это именно то, что вам необходимо, чтобы иногда "переключаться".

 

Попросить помощи

Колики, истерики, отказ от сна – все это накладывает отпечаток на женщину. Поэтому не стесняйтесь обратиться с просьбами к вашим родственникам и близким людям.  

 

Папина роль

Возможности папы и мужа – безграничны. Помните об этом. Позвольте мужу заботиться о вас, возможно, готовить еду, делать закупки в магазинах, — все то, что сейчас не в состоянии делать вы.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ