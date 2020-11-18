Декретный отпуск. Советы молодым мамам

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Седлецкая Татьяна
Фото: ya-roditel
Настройте ваши
ожидания
Планируйте свой декрет заранее, чтобы вам было чем
заняться до появления малыша на свет. Большие идеи, которые отнимают много сил
и времени, лучше воплотить в жизнь до родов. Завершите все необходимые поездки
и визиты, займитесь обустройством детской комнаты.
Это не отпуск
На данном этапе вам важно понимать, что отпуск по
уходу за ребенком существенно отличается от обычного отпуска и даже от обычной
физической работы, к торой вы привыкли. Ваше тело теперь обязано делать
различные задачи – восстанавливаться после родов, производить молоко для малыша,
выполнять необходимый уход за ним и т.д. Очень вероятно, что вы будете
чувствовать себя уставшей и перенапряженной.
Дайте себе
перерыв
15 минут в день уделяйте себе самой – послушайте музыку, примите душ или насладитесь чашечкой чая в одиночестве. Эти маленькие паузы играют огромную роль для психологического здоровья новоиспеченной мамы.
Разработка
системы поддержки
Присоединитесь к группам мамочек в социальных
сетях, на детской площадке или на спортивных занятиях. Это даст вам несколько
точек соприкосновения с людьми, которые имеют такие же интересы, как у вас.
Также это отличная возможность провести какое-то время со взрослыми, а это
именно то, что вам необходимо, чтобы иногда "переключаться".
Попросить
помощи
Колики, истерики, отказ от сна – все это накладывает
отпечаток на женщину. Поэтому не стесняйтесь обратиться с просьбами к вашим
родственникам и близким людям.
Папина роль
Возможности папы и мужа – безграничны. Помните об
этом. Позвольте мужу заботиться о вас, возможно, готовить еду, делать закупки в
магазинах, — все то, что сейчас не в состоянии делать вы.
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