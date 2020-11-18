Декретный отпуск. Советы молодым мамам

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Настройте ваши ожидания

Планируйте свой декрет заранее, чтобы вам было чем заняться до появления малыша на свет. Большие идеи, которые отнимают много сил и времени, лучше воплотить в жизнь до родов. Завершите все необходимые поездки и визиты, займитесь обустройством детской комнаты.



Это не отпуск

На данном этапе вам важно понимать, что отпуск по уходу за ребенком существенно отличается от обычного отпуска и даже от обычной физической работы, к торой вы привыкли. Ваше тело теперь обязано делать различные задачи – восстанавливаться после родов, производить молоко для малыша, выполнять необходимый уход за ним и т.д. Очень вероятно, что вы будете чувствовать себя уставшей и перенапряженной.



Дайте себе перерыв

15 минут в день уделяйте себе самой – послушайте музыку, примите душ или насладитесь чашечкой чая в одиночестве. Эти маленькие паузы играют огромную роль для психологического здоровья новоиспеченной мамы.

Разработка системы поддержки

Присоединитесь к группам мамочек в социальных сетях, на детской площадке или на спортивных занятиях. Это даст вам несколько точек соприкосновения с людьми, которые имеют такие же интересы, как у вас. Также это отличная возможность провести какое-то время со взрослыми, а это именно то, что вам необходимо, чтобы иногда "переключаться".



Попросить помощи

Колики, истерики, отказ от сна – все это накладывает отпечаток на женщину. Поэтому не стесняйтесь обратиться с просьбами к вашим родственникам и близким людям.



Папина роль

Возможности папы и мужа – безграничны. Помните об этом. Позвольте мужу заботиться о вас, возможно, готовить еду, делать закупки в магазинах, — все то, что сейчас не в состоянии делать вы.



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