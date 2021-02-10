Что испытывают дети во время родов: экспертный взгляд

Каждая беременная женщина задается вопросом, как 3-4 килограммовый ребенок умудряется протиснуться в отверстие, примерно равное диаметру бублика. Но матушка-природа снабжает младенцев мягким черепом не просто так.

Новорожденный. Фото: ru.wikipedia.org

"Когда вы прикасаетесь к голове новорожденного, вы можете почувствовать, что его череп состоит из нескольких костей, словно черепица, с мягкими областями между ними, — говорит доктор медицинских наук Ричард Ауэрбах — неонатолог детской больницы в Голливуде, — эти мягкие области позволяют голове ребенка оставаться гибкой при прохождении через родовой канал".

Голова каждого младенца, рожденного естественным путем через влагалище матери, в какой-то степени деформируется во время процесса рождения, но даже самый выраженный "конус" возвращается в норму в течение нескольких дней.

Как ребенок дышит?

Роды вызывают ряд механических и физиологических процессов в организме, которые помогают подготовить малыша к первому глотку воздуха.

"Плод не получает кислород из воздуха, поэтому он должен получить его от своей мамы, — объясняет доктор Санди Фальк, гинеколог в Бостоне, — в утробе кислород поступает к ребенку через плаценту".

Но когда ребенок рождается и пуповина зажата, плацента больше не может выполнять свою работу, поэтому легкие начинают действовать. В утробе матери легкие плода заполнены жидкостью, которая помогает им созревать.

"Во время прохождения по родовым путям эта жидкость вытесняется, поэтому легкие могут расшириться и наполниться воздухом после рождения", — замечает доктор Ауэрбах.

Как ребенок сохраняет тепло тела?

Как ребенок, который выходит из 37-градусной среды, приспосабливается к 21-градусной родильной палате? Щитовидная железа играет большую роль.

"При рождении уровень щитовидной железы у ребенка высок, — говорит доктор Ауэрбах, — этот всплеск вызван как воздействием холода, так и увеличением адреналина. Повышенные уровни щитовидной железы вызывают выделение тепла из типа жира, называемого "бурым жиром", который необходим для того, чтобы помочь новорожденному регулировать его температуру вне матки".

Испытывает ли ребенок боль?

На сегодняшний день врачи уже знают, что новорожденные чувствуют боль. Но сказать точно, сколько боли испытывает ребенок во время схваток и родов очень сложно. Некоторые эксперты сравнивают эту боль с ощущением постепенного сдавливания.

Ранее "Комментарии" публиковали секреты поиска идеальной няни для ребенка.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!