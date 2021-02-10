Что испытывают дети во время родов: экспертный взгляд

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Седлецкая Татьяна
Каждая беременная женщина задается вопросом, как
3-4 килограммовый ребенок умудряется протиснуться в отверстие, примерно равное
диаметру бублика. Но матушка-природа снабжает младенцев мягким черепом не
просто так.
Новорожденный. Фото: ru.wikipedia.org
Голова каждого младенца, рожденного естественным
путем через влагалище матери, в какой-то степени деформируется во время
процесса рождения, но даже самый выраженный "конус" возвращается в норму в
течение нескольких дней.
Как ребенок
дышит?
Роды вызывают ряд механических и физиологических
процессов в организме, которые помогают подготовить малыша к первому глотку
воздуха.
Но когда ребенок рождается и пуповина зажата,
плацента больше не может выполнять свою работу, поэтому легкие начинают
действовать. В утробе матери легкие плода заполнены жидкостью, которая помогает
им созревать.
Как ребенок сохраняет
тепло тела?
Как ребенок, который выходит из 37-градусной среды,
приспосабливается к 21-градусной родильной палате? Щитовидная железа играет
большую роль.
Испытывает ли
ребенок боль?
На сегодняшний день врачи уже знают, что
новорожденные чувствуют боль. Но сказать точно, сколько боли испытывает ребенок
во время схваток и родов очень сложно. Некоторые эксперты сравнивают эту боль с
ощущением постепенного сдавливания.
Ранее "Комментарии" публиковали секреты поиска идеальной няни для ребенка.
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