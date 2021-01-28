Чем опасен грипп во время беременности

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Седлецкая Татьяна
Иммунная система женщины является более слабой во время беременности, поэтому организм уязвим к болезням в целом. И грипп может стать одной из них, осложняясь такими инфекциями как пневмония.
Грипп во время беременности. Фото: healthy-kids.ru
Симптомы
Грипп обычно начинается с лихорадки и усталости,
сопровождаемых такими симптомами простуды, как насморк или заложенность носа, чихание,
боль в горле, кашель и озноб. У вас также могут появиться диарея или рвота.
Немедленно обратитесь за неотложной медицинской помощью,
если вы заметили какие-либо из этих симптомов:
·
трудность дыхания, одышка
·
боль и/или давление в груди или животе
·
внезапное головокружение
·
тяжелая или постоянная рвота
·
не чувствуете движений своего ребенка
·
высокая температура, которая не реагирует на ацетаминофен
Если у вас появились гриппоподобные симптомы, оставайтесь
дома, ограничьте контакт с другими людьми и обратитесь к врачу.
Лечите любую лихорадку сразу. Ацетаминофен —
рекомендуемое лечение лихорадки во время беременности.
Пейте много жидкости.
Ваш врач решит, нужны ли вам противовирусные препараты.
Противовирусные препараты — это рецептурные таблетки, сиропы или ингаляторы,
которые борются с гриппом, предотвращая рост микробов в вашем организме. Эти
лекарства помогут вам чувствовать себя лучше намного быстрее и существенно
смягчат ваши симптомы болезни. Противовирусные препараты лучше всего
срабатывают в течение двух дней после начала симптомов. Существует мало информации о влиянии
противовирусных препаратов на беременных женщин или их детей, но ни о каких серьезных
побочных эффектах ранее не сообщалось.
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