Чем опасен грипп во время беременности

Иммунная система женщины является более слабой во время беременности, поэтому организм уязвим к болезням в целом. И грипп может стать одной из них, осложняясь такими инфекциями как пневмония.

Грипп во время беременности. Фото: healthy-kids.ru

Симптомы

Грипп обычно начинается с лихорадки и усталости, сопровождаемых такими симптомами простуды, как насморк или заложенность носа, чихание, боль в горле, кашель и озноб. У вас также могут появиться диарея или рвота.

Немедленно обратитесь за неотложной медицинской помощью, если вы заметили какие-либо из этих симптомов:

· трудность дыхания, одышка

· боль и/или давление в груди или животе

· внезапное головокружение

· тяжелая или постоянная рвота

· не чувствуете движений своего ребенка

· высокая температура, которая не реагирует на ацетаминофен

Если у вас появились гриппоподобные симптомы, оставайтесь дома, ограничьте контакт с другими людьми и обратитесь к врачу.

Лечите любую лихорадку сразу. Ацетаминофен — рекомендуемое лечение лихорадки во время беременности.

Пейте много жидкости.

Ваш врач решит, нужны ли вам противовирусные препараты. Противовирусные препараты — это рецептурные таблетки, сиропы или ингаляторы, которые борются с гриппом, предотвращая рост микробов в вашем организме. Эти лекарства помогут вам чувствовать себя лучше намного быстрее и существенно смягчат ваши симптомы болезни. Противовирусные препараты лучше всего срабатывают в течение двух дней после начала симптомов. Существует мало информации о влиянии противовирусных препаратов на беременных женщин или их детей, но ни о каких серьезных побочных эффектах ранее не сообщалось.

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