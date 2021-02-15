Беременность 10 недель: ваш малыш размером с кумкват

Хотя ваш малыш едва размером с кумкват — чуть более 3 сантиметров, и весит всего 4 грамма – он уже завершил самую важную часть своего развития. Это начало так называемого фетального периода – времени, когда ткани и органы его тела быстро растут и развиваются.

Кумкват. Фото: mynadache.ru

Жизненно необходимые органы — в том числе его почки, кишечник, мозг и печень — действуют и начинают функционировать, хотя они будут продолжать развиваться на протяжении всей беременности. Если бы вы могли заглянуть внутрь своей матки, вы бы заметили такие мельчайшие детали, как крошечные ногти, образующиеся на пальцах ручек и ножек, а также нежный пух персикового цвета, который начинает расти на нежной коже малыша.

Конечности вашего ребенка теперь могут сгибаться! Его руки сгибаются в запястье и встречаются на уровне его сердца, а ножки теперь достаточно длинные, чтобы выпрямлять их вперед и болтать ими перед всем телом. Контуры позвоночника отчетливо видны сквозь прозрачную кожу, а спинномозговые нервы начинают растягиваться от спинного мозга. Лоб вашего ребенка временно выпирает с его развивающимся мозгом и находится очень высоко на голове (и составляет практически половину его тела). В ближайшие недели ваш ребенок снова удвоится в своем размере — почти до 7 сантиметров.

Как меняется ваше тело

Прежде чем вы забеременели, ваша матка была размером с маленькую грушу. На этой неделе она уже размером с большой грейпфрут. При следующем визите к врачу вы сможете услышать быстрое сердцебиение своего малыша с помощью допплеровского портативного ультразвукового устройства, которое ваш врач или акушер поместит на живот.

В зависимости от вашего уровня физической подготовки, вы можете рассматривать различные варианты фитнеса во время беременности. Плавание и ходьба — отличный выбор на протяжении всех девяти месяцев. Упражнения повышают мышечный тонус, силу и выносливость — три качества, помогающие вам носить дополнительный вес, который вы получаете во время беременности, подготовить вас к физическому стрессу родов и облегчить возвращение в форму после рождения вашего ребенка.

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