Стало известно, какая в Украине популярная процедура среди мужчин у пластического хирурга (ВИДЕО)

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Лиля Воробьева
Среди клиентов пластических хирургов, на каждые 20 пациентов-женщин есть один мужчина. В частности, медики, возвращающие своим посетителям красоту, рассказывают, что в мужской среде наиболее востребованной услугой является липосакции, это откачка жира. Об этом сообщает "2 +2".
Журналисты узнали о самой популярной операции (фото из открытых источников)
Как отметил специалист красоты, в клинике украинским мужчинам еще вводят в участки у паха, спины и в ладони ботулотоксины, которые будут спасать сильную половину от значительного потовыделения.
Как рассказывают тележурналисты, примерно 30 процентов посетителей, кроме так называемых услуг по уходу, соглашаются на уколы красоты и вводят ботулотоксины, чтобы расслабились мышцы, или, чтобы не портить морщинами лоб.
При этом, как говорят медицинские специалисты, в отделениях клиники ежегодно производят почти 700 таких пластических операций по желанию сильной половины.
Напомним, что "Комментарии" информировали
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