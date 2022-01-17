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Стало известно, какая в Украине популярная процедура среди мужчин у пластического хирурга (ВИДЕО)

Мужчины, благодаря пластическому хирургу, избавляются от жира

17 января 2022, 23:15
Автор:

Лиля Воробьева
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Среди клиентов пластических хирургов, на каждые 20 пациентов-женщин есть один мужчина. В частности, медики, возвращающие своим посетителям красоту, рассказывают, что в мужской среде наиболее востребованной услугой является липосакции, это откачка жира. Об этом сообщает "2 +2".

Стало известно, какая в Украине популярная процедура среди мужчин у пластического хирурга (ВИДЕО)

Журналисты узнали о самой популярной операции (фото из открытых источников)

Как отметил специалист красоты, в клинике украинским мужчинам еще вводят в участки у паха, спины и  в ладони ботулотоксины, которые будут спасать сильную половину от значительного потовыделения.

Как рассказывают тележурналисты, примерно 30 процентов посетителей, кроме так называемых услуг по уходу, соглашаются на уколы красоты и вводят ботулотоксины, чтобы расслабились мышцы, или, чтобы не портить морщинами лоб.

При этом, как говорят медицинские специалисты, в отделениях клиники ежегодно производят почти 700 таких пластических операций по желанию сильной половины.

Напомним, что "Комментарии" информировали Эдгар Каминский рассказал, какой доход ему приносит пластическая хирургия. Эдгар Каминский является одним из наиболее востребованных пластических хирургов в Украине. А в своем интервью он поведал, сколько может зарабатывать пластический хирург за одну операцию. Каминский рассказывает, что у большинства людей сложилось неправильное впечатление о доходах пластического хирурга. Если увеличение груди обойдется примерно в 10 тысяч евро, это не значит, что полностью вся сумма назначается врачу. Врач признался, что он с самых ранних лет мечтал стать врачом. Он поделился, что ему многое приходилось учиться и работать, пока его сверстники ходили на дискотеки.


 
 


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Источник: https://1plus1.video/speckor/2022/5-vipusk-yaki-byuti-proceduri-najbilsh-poshireni-sered-cholovikiv
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