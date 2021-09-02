logo
Русский Українська

BTC/USD

49694.99

ETH/USD

3783.51

LTC/USD

184.14

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье фармация Запрет посещать концерты, рестораны, кафе, ТРЦ: невакцинированным украинцам сказали, чего ждать
commentss НОВОСТИ Все новости

Запрет посещать концерты, рестораны, кафе, ТРЦ: невакцинированным украинцам сказали, чего ждать

Ограничения или наказания ждут невакцинированных

сегодня, 19:00
Автор:

Хмільовська Інна

В Украине бешеными темпами растет количество зараженных коронавирусом, ежедневно тысчячи новых больных. Сознательные украинцы активно прививаются в центрах вакцинации, однако есть и те, кто против вакцинации. Какие ограничения или наказания ждут невакцинированных? Как они, к примеру, будут посещать концерты, рестораны, кафе, торговые центры. Об этом в интервью рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин, передает BBC News.

Запрет посещать концерты, рестораны, кафе, ТРЦ: невакцинированным украинцам сказали, чего ждать

Коронавирус, фото с открытых источников

"Для того, чтобы вводить любые карательные меры, надо убедиться, что каждый человек имел доступ к вакцинации. То есть сначала надо всех обеспечить вакцинами. Уже после того, как остались одни противники вакцинации, применять более жесткие меры. Однако, я уверен, что в Украине не будут применить какие-то карательные меры", — отмечает Кузин.

По его словам, между запретом и разрешениями можно балансировать, когда вакцинированные регулярно сдавать ПЦР-тесты.

Кстати, во Франции антивакцинаторы выходят на протесты, даже погромы происходили. Остается надеяться, что Украину такая судьба минует, а люди самостоятельно и добровольно будут прививаться.

Ранее издание "Комментарии" писало, что в Украине перед стартом нового учебного года полностью вакцинированы против Коронавирусная заболевания только 29% коллективов школ, еще 23% привиты одной дозой. Новый учебный год должен начаться в обычном режиме, но с соблюдением противоэпидемиологических норм, то есть защитные маски и соблюдения социальной дистанции по-прежнему в приоритете.

Отметим, что ранее в Минздраве были обеспокоены тем, как продвигается вакцинация украинских педагогов. Минздрав подчеркивает, что накануне старта нового учебного года в Украине так и не вакцинировано минимально необходимое количество педагогов, чтобы быть уверенными в том, что не придется останавливать учебный процесс в случае вспышки заболеваемости коронавирус.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/features-58346402?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bmeta.ua%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_campaign=64&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom2=twitter&at_custom4=CF0B9C7C-0703-11EC-A366-72A04744363C&at_
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ