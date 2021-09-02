Запрет посещать концерты, рестораны, кафе, ТРЦ: невакцинированным украинцам сказали, чего ждать

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Хмільовська Інна
В Украине бешеными темпами растет количество зараженных коронавирусом, ежедневно тысчячи новых больных. Сознательные украинцы активно прививаются в центрах вакцинации, однако есть и те, кто против вакцинации. Какие ограничения или наказания ждут невакцинированных? Как они, к примеру, будут посещать концерты, рестораны, кафе, торговые центры. Об этом в интервью рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин, передает BBC News.
Коронавирус, фото с открытых источников
По его словам, между запретом и разрешениями можно балансировать, когда вакцинированные регулярно сдавать ПЦР-тесты.
Кстати, во Франции антивакцинаторы выходят на протесты, даже погромы происходили. Остается надеяться, что Украину такая судьба минует, а люди самостоятельно и добровольно будут прививаться.
Ранее издание "Комментарии" писало, что в Украине перед стартом нового учебного года полностью вакцинированы против Коронавирусная заболевания только 29% коллективов школ, еще 23% привиты одной дозой. Новый учебный год должен начаться в обычном режиме, но с соблюдением противоэпидемиологических норм, то есть защитные маски и соблюдения социальной дистанции по-прежнему в приоритете.
Отметим, что ранее в Минздраве были обеспокоены тем, как продвигается вакцинация украинских педагогов. Минздрав подчеркивает, что накануне старта нового учебного года в Украине так и не вакцинировано минимально необходимое количество педагогов, чтобы быть уверенными в том, что не придется останавливать учебный процесс в случае вспышки заболеваемости коронавирус.
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