В ВОЗ одобрили первую вакцину против малярии

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявили об одобрении первой в истории вакцины против малярии. Об этом сообщает американское издание The New York Times. Малярия — инфекционное заболевание, от которого ежегодно умирает почти 500 000 человек. Среди них — 260 000 детей в возрасте до 5 лет. Вакцина GlaxoSmithKline работает таким образом, что иммунная система ребенка борется с Plasmodium falciparum, самым смертоносным из пяти патогенов малярии, который наиболее распространен в Африке.

Вакцинация - фото из открытых источников

Важно, что это не просто первая вакцина против малярии, но вообще первая вакцина против любого паразитарного заболевания.





Во время клинических исследований вакцина показала эффективность 50% против тяжелого течения малярии в первый год со снижением до нуля через четыре года. Однако, во время исследований не обращали внимания на уровень смертности в случае, если вакцина окажется эффективной. Сейчас в мире смертность вследствие заражения малярией — 50%. При этом, если такие прививки делать населению в странах с высоким уровнем заболеваемости малярией, это может предупредить 5400000 случаев заражения и 23 000 смертей среди детей в возрасте до 5 лет ежегодно. Директор глобальной программы ВОЗ по борьбе с малярией Педро Алонсо назвал появление вакцины против малярии — "историческим событием".





Напомним, в Европе также всячески поощряют граждан вакцинироваться. Среди плюшек — денежные средства, бесплатные ужины и сеансы в кинотеатр. Об этом сообщает сайт "Европейская правда". Известно, что в соседней Литве гражданам пожилого возраста будут доплачивать к пенсии, если они сделают прививки. За вакцинацию каждый получит по 100 евро единовременно. В правительстве уже подготовили проект документа. Разработчики проекта — Министерство социальной защиты и труда. Доплаты получат люди, которым более 75 лет и которые успеют сделать прививки до декабря. Денежные вознаграждения выплатят и тем пожилым людям, кто сделает третий раз вакцинацию до 1 апреля.

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