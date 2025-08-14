ТОП лекарств, которые обязательно нужно держать в аптечке

В домашней аптечке чаще держат либо лекарства, рекомендованные врачами при определенных заболеваниях, либо совсем минимальный набор – от боли, при незначительных травмах и т.д. Однако врачи отмечают, что определенные лекарства нужно держать дома, даже если нет особых заболеваний.

Аптечка. Иллюстративное фото

Среди обязательных лекарств в домашней аптечке называют следующие:

Обезболивающие препараты. Ацетаминофен (парацетамол) и ибупрофен – универсальные средства для борьбы с головной болью, мышечными болями, лихорадкой и воспалением. Врачи отмечают, что препараты обладают разными механизмами действия, поэтому желательно иметь оба, чтобы выбрать оптимальный вариант в зависимости от ситуации. Ибупрофен также эффективен при травмах, растяжениях и болях в суставах.

Средства от расстройств пищеварения. Снизить кислотность желудка и эффективные при изжоге помогают антациды. Для борьбы с диареей следует иметь препараты на основе висмута, которые уменьшают воспаление и нормализуют работу кишечника.

Противокашлевые средства. Врачи советуют держать лекарства против сухого и продуктивного кашля.

Антигистаминные препараты. Это лекарство при сезонной аллергии, укусах насекомых, кожных сыпях и других аллергических реакциях. Специалисты советуют иметь их в форме таблеток и мазей.

Гидрокортизоновая мазь – препарат, снимающий зуд, воспаление и раздражение. Мазь эффективна при дерматитах, экземах, укусах насекомых и аллергических сыпях. Также следует иметь антисептические средства – перекись водорода, хлоргексидин или спиртовые салфетки – для обработки ран и предотвращения инфекций.

Перевязочные материалы: пластыри разных размеров, стерильные марлевые салфетки, бинты, медицинский скотч. Следует также иметь термометр, пинцет, ножницы, одноразовые перчатки и инструкцию по оказанию первой помощи.

