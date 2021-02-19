Pfizer сделала сенсационное заявление о своей вакцине от Covid-19: что известно

Американская фармацевтическая компания Pfizer заявила в своем Twitter, что их вакцину можно хранить при температуре -25 ...- 15 градусов по Цельсию.

Pfizer сообщила о новых условиях хранения вакцины. Фото: открытые источники

"Сегодня мы поделились своими исследованиями с Американским управлением по продовольствию и медикаментам. Новые данные демонстрируют стабильность нашей вакцины от Covid-19 при хранении при температурах от -25°C до -15°C. Это температуры, которые являются стандартными для фармацевтических морозильных камер и обычных холодильников ", — сообщили фармацевты Pfizer.

Ранее производитель сенсационной вакцины предостерегал, что Pfizer можно хранить лишь при сверхнизких температурах, не выше -70°C. Перед самым началом вакцинации в США это вызвало настоящий хаос на рынке морозильных камер. Все больницы и правительства местных уровней устроили панику, скупая у производителей ультранизькотемпературные камеры, чтобы иметь возможность хранить вакцину.

Стандартная температура хранения большинства вакцин составляет -46...-36°C. Такие температурные режимы поддерживает большинство фармацевтических морозильных камер.



Стоимость одной ультранизкотемпературной камеры составляет от 5 до 15 тысяч долларов США. Руководители американских штатов присылали многочисленные запросы к правительству страны, чтобы там покрыли эти расходы из государственного бюджета.

Зато производители таких специфических "морозильников" — 4 компании в США — увеличили свои производственные мощности и привлекли больше работников для срочного увеличения объемов производства и продажи камер.

В подобных ситуациях оказались и другие страны, которые изначально сделали заказ на закупку вакцины Pfizer. Среди государств, которst для хранения вакцины приобрели дорогие уникальные морозильные камеры оказались Великобритания, Япония, большинство стран ЕС, Канада, Австралия.

Украина также заявила о своих намерениях обеспечить страну дорогими морозильными камерами. "Комментарии" сообщали, что под Киевом будет создан специальный "холодильник" с сверхнизким температурами для хранения вакцин.



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