Некоторые вакцины от Covid-19 могут вызвать тромбоз, - регулятор ЕС

Регулятор лекарств Европейского Союза нашел возможную связь между тромбозом и вакциной Johnson & Johnson. Об этом сообщает Reuters.

Вакцина AstraZeneca, фото с открытых источников

Регулятор ЕС по вопросам лекарств рекомендует указывать иммунную тромбоцитопению и нарушения кровотечения, как побочную реакцию с неизвестной частотой информации о вакцине Johnson & Johnson и AstraZeneca.

В компании производителя вакцины заявили, что вероятность тромбоза минимальная, но информацию о продукте обещают обязательно обновить. Также об этом предупредят органы власти.

"Мы решительно поддерживаем повышение осведомленности о признаках и симптомах редких случаев, чтобы гарантировать их быстрое выявление и эффективное лечение", — заявили в компании.

Эти две вакцины изготовлены на основе безвредных векторных вирусов, которые указывают клеткам человека производить белок. Он предупреждает иммунную систему от будущих коронавирусных инфекций.

Регуляторы заявили, что информацию о тромбозе надо указывать на этикетке. Там напоминают, что побочный эффект появляется с образования тромба в вене ноги, руки или паха, который затем поступает в легкие и блокирует кровоснабжение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Минздраве озвучили перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации. Глава Минздрава также отметил, пока в приказе Минздрава об обязательной вакцинации числятся только работники государственных институтов. Если говорить более конкретно, то обязательная вакцинация должна быть проведена среди работников школ, садиков, а также высших учебных заведений. Также должны быть полностью вакцинированы работники центральных органов исполнительной власти, работники местных госадминистраций.

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