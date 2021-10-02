Некоторые вакцины от Covid-19 могут вызвать тромбоз, - регулятор ЕС

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Антон Рудак
Регулятор лекарств Европейского Союза нашел возможную связь между тромбозом и вакциной Johnson & Johnson. Об этом сообщает Reuters.
Вакцина AstraZeneca, фото с открытых источников
Регулятор ЕС по вопросам лекарств рекомендует указывать иммунную тромбоцитопению и нарушения кровотечения, как побочную реакцию с неизвестной частотой информации о вакцине Johnson & Johnson и AstraZeneca.
В компании производителя вакцины заявили, что вероятность тромбоза минимальная, но информацию о продукте обещают обязательно обновить. Также об этом предупредят органы власти.
Регуляторы заявили, что информацию о тромбозе надо указывать на этикетке. Там напоминают, что побочный эффект появляется с образования тромба в вене ноги, руки или паха, который затем поступает в легкие и блокирует кровоснабжение.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Минздраве озвучили перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации. Глава Минздрава также отметил, пока в приказе Минздрава об обязательной вакцинации числятся только работники государственных институтов. Если говорить более конкретно, то обязательная вакцинация должна быть проведена среди работников школ, садиков, а также высших учебных заведений. Также должны быть полностью вакцинированы работники центральных органов исполнительной власти, работники местных госадминистраций.
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