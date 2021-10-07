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Некоторые европейские страны приостановили использование вакцины Moderna для молодежи

Причиной отказа от использования стали сообщения о возможных редко сердечно-сосудистых эффектах

сегодня, 01:16
Автор:

Антон Рудак

Швеция и Дания объявили, что прекращают использование вакцины от коронавируса Moderna для младших возрастных групп. Об этом пишет Reuters.

Некоторые европейские страны приостановили использование вакцины Moderna для молодежи

Вакцина Moderna, фото с открытых источников

Причиной отказа от использования стали сообщения о возможных редко сердечно-сосудистых эффектах. Шведское агентство здравоохранения сообщило, что остановит использования этой вакцины для людей рожденных в 1991 году и позже. Данные свидетельствуют о росте миокардита и перикардита среди молодых и взрослых, которые прививались вакциной Moderna. После заявления шведов, акции Moderna снизились на 4,9%. Представители производителя вакцины говорят, что знают о решении Швеции и Дании. Но утверждают, что случаи сердечно недостаточности возникают очень редко.

"Это, как правило, легкие случаи, и люди, как правило, выздоравливают в течение короткого времени после стандартного лечения и отдыха. Риск развития миокардита значительно возрастает для тех, кто заболел COVID-19 и вакцинация является лучшим способом защиты от этого", — говорят в электронном письме представители производителя вакцины Moderna.

Дания заявляет, что для молодежи, как основной вариант использует вакцину Pfizer / BioNTech. Швеция и Дания заявили, что сейчас рекомендуют вакцину Comirnaty от компании Pfizer / BioNTech. Данные регулятора США, ЕС и Всемирной организации здравоохранения свидетельствуют, что зарегистрированные случаи редкого воспаления сердца сравнительно выше после вакцины Moderna, чем Pfizer / BioNTech. Обе вакцины основаны на технологии мРНК, вакцина Pfizer содержит 30 микрограммов вакцины на дозу по сравнению с 100 микрограммами в вакцине Moderna.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Литве за вакцинацию давать денежное вознаграждение. В Литве гражданам пожилого возраста будут доплачивать к пенсии, если они сделают прививки. За вакцинацию каждый получит по 100 евро единовременно. В правительстве уже подготовили проект документа. Разработчики проекта — Министерство социальной защиты и труда.


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Источник: https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/sweden-pauses-use-moderna-covid-vaccine-cites-rare-side-effects-2021-10-06/?fbclid=IwAR0qyKlz4eNBYg-yzjIwKaQzp8quvlq2QcnvnrUU-TuPhSl4iBM9M29kGDM
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