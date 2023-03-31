logo

BTC/USD

28574.72

ETH/USD

1840.78

LTC/USD

90.09

USD/UAH

37.75

EUR/UAH

40.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье фармация Не шутка: с 1 апреля электронный рецепт станет обязательным
commentss НОВОСТИ Все новости

Не шутка: с 1 апреля электронный рецепт станет обязательным

Подробности нововведения Минздрава

сегодня, 16:58
Поделитесь публикацией:
Автор:

Константин Куликов

С 1 апреля электронный рецепт станет обязательным для получения всех рецептурных лекарств, включенных в Государственный реестр лекарственных средств. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Минздрав Украины.

Не шутка: с 1 апреля электронный рецепт станет обязательным

З 1 квітня електронний рецепт стане обов'язковим

Минздрав перечислил шаги получения лекарства с помощью электронных рецептов: сначала пациент записывается и приходит на прием к врачу, с которым подписана декларация, врач проводит прием и выписывает рецепт. Затем пациент и врач проверяют актуальность номера мобильного телефона в декларации – врач выписывает рецепт в электронной системе здравоохранения. Впоследствии пациент получает на мобильный телефон СМС с уникальным номером рецепта и подтверждающим кодом. При необходимости врач может распечатать пациенту консультационный вывод по назначению лекарства.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Следующий шаг: пациент идет в аптеку, участвующую в программе "Доступное лекарство" и называет работнику аптеки номер рецепта. Пациенту предлагают лекарства, которые есть в аптеке и входят в программу "Доступные лекарства".

В свою очередь, пациент выбирает лекарства и называет код подтверждения их получения. Если лекарств нет, их можно получить в другой аптеке.

В Минздраве отмечают, что получить лекарство по рецепту можно в любой аптеке Украины, имеющей договор с НСЗУ, без привязки к местности, где рецепт был выдан.

Тем временем украинцы назвали условия, когда можно начать переговоры с Россией. Высший антикоррупционный суд объявил в розыск депутата по подозрению на сумму 88 млн. гривен.

А заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на разговоры о введении миротворческих сил в Украину.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Георгій

сегодня, 16:35

Невже ліки шкідливіші за цигарки та алкоголь?!!!

Георгій

сегодня, 16:32

Час міняти керівництво МОЗ


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!