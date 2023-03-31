Не шутка: с 1 апреля электронный рецепт станет обязательным

С 1 апреля электронный рецепт станет обязательным для получения всех рецептурных лекарств, включенных в Государственный реестр лекарственных средств. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Минздрав Украины.

З 1 квітня електронний рецепт стане обов'язковим

Минздрав перечислил шаги получения лекарства с помощью электронных рецептов: сначала пациент записывается и приходит на прием к врачу, с которым подписана декларация, врач проводит прием и выписывает рецепт. Затем пациент и врач проверяют актуальность номера мобильного телефона в декларации – врач выписывает рецепт в электронной системе здравоохранения. Впоследствии пациент получает на мобильный телефон СМС с уникальным номером рецепта и подтверждающим кодом. При необходимости врач может распечатать пациенту консультационный вывод по назначению лекарства.

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Следующий шаг: пациент идет в аптеку, участвующую в программе "Доступное лекарство" и называет работнику аптеки номер рецепта. Пациенту предлагают лекарства, которые есть в аптеке и входят в программу "Доступные лекарства".

В свою очередь, пациент выбирает лекарства и называет код подтверждения их получения. Если лекарств нет, их можно получить в другой аптеке.

В Минздраве отмечают, что получить лекарство по рецепту можно в любой аптеке Украины, имеющей договор с НСЗУ, без привязки к местности, где рецепт был выдан.

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